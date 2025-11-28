A Tisza Párt nem hazahozná az uniós forrásokat, hanem Ukrajnába küldené

– Aki követi a brüsszeli tárgyalásokat, az pontosan tudja, hogy az előttünk álló egy–három éves időszak legfontosabb pontja a következő hétéves költségvetési ciklusnak az elfogadása lesz – fogalmazott Orbán Balázs a Facebook-oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök politikai igazgatója közölte, a jelenlegi brüsszeli tervek, tehát Magyar Péter szövetségeseinek a tervei szerint a következő költségvetés radikálisan átalakulna, és

az európai uniós források döntő többsége Ukrajnánk, illetőleg a közös hitelfelvétel terheinek finanszírozására menne.

Hangsúlyozta, azért akarja Brüsszel, hogy a Tisza Párt kerüljön kormányra Magyarországon, mert azt várja tőlük, hogy hozzájáruljanak az uniós költségvetés ilyetén történő átalakításához.

Tehát – mint mondta –

ha a Tisza kerülne hatalomra, akkor nemhogy a meglévő uniós források nem kerülnének haza, hanem hozzájárulnának ahhoz, hogy Magyarország sokkal rosszabbul járjon, és a költségvetési források döntő többsége Ukrajna támogatására menjen.

– Valójában a mostani költségvetési ciklusban és a következő vonatkozásában is az, hogy hazánk hozzájusson a magyar embereknek járó uniós forrásokhoz, ennek a garanciája Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP – szögezte le.