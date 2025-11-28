UkrajnaEurópai UniósTisza PárhitelfelvételMagyarországhatalom

A Tisza Párt nem hazahozná az uniós forrásokat, hanem Ukrajnába küldené

Azért akarja Brüsszel, hogy a Tisza Párt kerüljön kormányra Magyarországon, mert azt várja tőlük, hogy hozzájáruljanak az uniós költségvetés ilyetén történő átalakításához – mondta Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója közölte, ha a Tisza nyerne, a költségvetési források döntő többsége Ukrajna támogatására menne.

2025. 11. 28. 10:02
– Aki követi a brüsszeli tárgyalásokat, az pontosan tudja, hogy az előttünk álló egy–három éves időszak legfontosabb pontja a következő hétéves költségvetési ciklusnak az elfogadása lesz – fogalmazott Orbán Balázs a Facebook-oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök politikai igazgatója közölte, a jelenlegi brüsszeli tervek, tehát Magyar Péter szövetségeseinek a tervei szerint a következő költségvetés radikálisan átalakulna, és 

az európai uniós források döntő többsége Ukrajnánk, illetőleg a közös hitelfelvétel terheinek finanszírozására menne. 

Hangsúlyozta, azért akarja Brüsszel, hogy a Tisza Párt kerüljön kormányra Magyarországon, mert azt várja tőlük, hogy hozzájáruljanak az uniós költségvetés ilyetén történő átalakításához. 

Tehát – mint mondta –

ha a Tisza kerülne hatalomra, akkor nemhogy a meglévő uniós források nem kerülnének haza, hanem hozzájárulnának ahhoz, hogy Magyarország sokkal rosszabbul járjon, és a költségvetési források döntő többsége Ukrajna támogatására menjen. 

– Valójában a mostani költségvetési ciklusban és a következő vonatkozásában is az, hogy hazánk hozzájusson a magyar embereknek járó uniós forrásokhoz, ennek a garanciája Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP – szögezte le.

