Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge is Bukarestbe igazol, a románok bejelentették

A CSM Bucuresti honlapjának csütörtöki beszámolója szerint Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge szerződése egyaránr 2028 nyaráig szól, a jobbszélső Faluvégi februárban, a balátlövő Kuczora pedig nyáron csatlakozik a fővárosi csapathoz.

Faluvégi a Ludwigsburg játékosa volt, Kuczora a Thüringer csapatától köszön el

A junior világbajnok Faluvégi korábban a Ferencváros, a Győr és a német SG BBM Bietigheim játékosa volt. Tavaly április végén egy edzésen elszakadt az elülső keresztszalagja, és porcsérülést is szenvedett, ezért megműtötték, majd az akkor már HB Ludwigsburg névre keresztelt klubcsapata csődbe ment és megszűnt. A junior Európa-bajnok Kuczora a Vasasban nevelkedett, később a Váci NKSE együttesét erősítette, jelenleg pedig az Európa-liga-címvédő német Thüringer HC játékosa. Mindketten tagjai voltak a 2024-es Eb-n bronzérmes magyar válogatottnak.