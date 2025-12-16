magyar női kézilabda-válogatottGyőri-Lukács Viktóriafaluvégi dorottyanői kézilabda

Elképesztően ciki román álhír a magyar válogatott kézilabdázókról, kiderült az igazság

Hétfőn kész tényként írta meg a román Gazeta Sporturilor, hogy az ETO játékosa, Győri-Lukács Viktória a következő idénytől a CMS Bukarest csapatába igazol. A jelenleg gyermeket váró magyar válogatott kézilabdázó ezt határozottan cáfolta, és most kiderült az igazság: valójában Faluvégi Dorottya igazolhat Romániába, ám a román lap összekeverte a két magyar válogatott kézilabdázót.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 10:15
Valójában Faluvégi Dorottya igazolhat a románokhoz Fotó: FERENC ISZA Forrás: AFP
Kiderült az igazság Győri-Lukács Viktória ügyében. Mint hétfőn beszámoltunk róla, a román Gazeta Sporturilor exkluzív információként, kész tényként számolt be arról, hogy az ETO magyar válogatott kézilabdázója a következő idénytől 2028-ig aláírt a CMS Bukaresthez. A hír azért is meglepő volt, mert Győri-Lukács gyermeket vár, aztán a játékos határozottan cáfolta is, hogy elhagyná az ETO-t. Kiderült, mi áll a román álhír hátterében – egy kínos tévedés…

Győri-Lukács Viktória cáfolta a románok róla szóló pletykáját
Győri-Lukács Viktória cáfolta a románok róla szóló pletykáját. Fotó: AFP/Joe Klamar

Nem sokkal azután, hogy Győri-Lukács Viktória reagált a közösségi oldalán a Bukarestbe igazolásáról szóló román álhírre, a forrást megszellőztető Gazeta Sporturilor kedd délelőtt egyszerűen átírta az eredeti cikkét. Méghozzá úgy, hogy a Győri-Lukácsról szóló részt kicserélte Faluvégi Dorottyára szabva.

Valójában ugyanis egy másik magyar válogatott kézilabdázó, Faluvégi Dorottya igazolhat a CMS Bukarestbe, csak a román lap összekeverte őket.

Kínos tévedés, hivatalos bejelentés viszont továbbra sincsen. Innentől érdemes fenntartásokkal kezelni a Gsp.ro információját, de Faluvégi átigazolása jóval hihetőbbnek tűnik. A volt ETO- és Fradi-szélső legutóbb Németországban játszott, jelenleg a rehabilitációját tölti a térdműtétje után és csapatot keres magának.

A román lap így ír a tévedéséről: 

Faluvégi Dorottya jobbszélső a CSM Bukarest csapatában játszik majd a következő szezontól. A GSP eredetileg azt írta, hogy Győri-Lukács Viktóra csatlakozik a román bajnokcsapathoz. A helyzet azonban megváltozott.

Faluvégi nemrég a Kisalföldnek így beszélt a helyzetéről:

– Újratervezés van. Megbeszéléseket folytatok, de alá még nem írtam semmit. Ha lesz megállapodás, arról majd a maga idejében szeretnék beszélni.

A román lapnak a cikkében azt nem kellett átírnia, hogy 2024-ben a magyar válogatottal Európa-bajnoki bronzérmes szélső érkezik Bukarestbe, hiszen ez Győri-Lukácsra és Faluvégire egyaránt igaz, csupán kicserélték utólag a nevüket. A cikk többi állítása is megmaradt, így a magyar kézilabdázó a következő idénytől 2028-ig kötelezheti el magát a román klubhoz, ahol a dán Trine Jensen Ostergaard távozásával kezdőjátékos lehet – csak nem Győri-Lukács, hanem Faluvégi… 

