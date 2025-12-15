Ennél meglepőbb döntést aligha hozhatott volna magyar válogatott kézilabdázónő

Hétfő délután a román sportsajtó jelentette a hírt , hogy az eddig Győrben kézilabdázó játékos 2028-ig a CSM Bukarest együtteséhez kötelezte el magát. A 30 éves Győri-Lukács Viktória a magyar válogatott játékosa, aki bronzérmet nyert a 2024-es Európa-bajnokságon, valamint 2024-ben és 2025-ben is Bajnokok Ligáját nyert a győri csapattal.

Győri-Lukács Viktória Bukarestbe igazol

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Győri-Lukács Viktória gyermeket vár

A magyar válogatott játékos ebben a szezonban nem lépett pályára egyetlen BL-mérkőzésen sem, mert gyermeket vár. A román sportsajtó szerint egészen biztosan kezdő játékosa lesz a bukaresti csapatnak, miután a dán Trine Jensen Ostergaard bejelentette a klubnak, hogy a szezon végén távozik.