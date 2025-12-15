Ennél meglepőbb döntést aligha hozhatott volna magyar válogatott kézilabdázónő

Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz, ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz + videó

A román CSM Bukaresthez írt alá a magyar válogatott kézilabdázója, Győri-Lukács Viktória. A szerződés 2028-ig szól. Győri-Lukács Viktória húzása biztosan sok embernek okoz meglepetést.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 16:36
Győri-Lukács Viktória 2028-ig írt alá a román csapatnál Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hétfő délután a román sportsajtó jelentette a hírt , hogy az eddig Győrben kézilabdázó játékos 2028-ig a CSM Bukarest együtteséhez kötelezte el magát. A 30 éves Győri-Lukács Viktória a magyar válogatott játékosa, aki bronzérmet nyert a 2024-es Európa-bajnokságon, valamint 2024-ben és 2025-ben is Bajnokok Ligáját nyert a győri csapattal.

Győri-Lukács Viktória
Győri-Lukács Viktória Bukarestbe igazol
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Győri-Lukács Viktória gyermeket vár

A magyar válogatott játékos ebben a szezonban nem lépett pályára egyetlen BL-mérkőzésen sem, mert gyermeket vár. A román sportsajtó szerint egészen biztosan kezdő játékosa lesz a bukaresti csapatnak, miután a dán Trine Jensen Ostergaard bejelentette a klubnak, hogy a szezon végén távozik.

 

 

