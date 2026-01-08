Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

LiverpoolBournemouthantoine semenyoJamie RedknappPremier ­LeagueManchester City

Szenzációs húzásra készül a Liverpool? Erre senki sem számított

Amikor már szinte mindenki készpénznek vette, hogy a labdarúgó Premier League topcsapatai által körbeudvarolt Antoine Semenyo a Manchester Citynél folytatja, Jamie Redknapp egy lehetséges fordulatról számolt be. A Liverpool egykori futballistája szerint a Vörösök váratlan húzásra készülnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 10:59
Guardiola (háttal) és Slot is szerette volna a csapatában tudni Semenyót, de csak az egyikük örülhet (Fotó: AFP/Adrian Dennis)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Antoine Semenyo a tél egyik, ha nem a legkelendőbb portékája a Premier League piacán, a Manchester City, a Liverpool, a Chelsea, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is az érdeklődők között volt. Már hetek óta egyértelműnek tűnik, hogy a Manchester City lesz a befutó, vagyis az égszínkékek aktiválják a ghánai futballista szerződésében szereplő 65 millió fontos kivásárlási záradékot. Voltak, akik arra számítottak, Semenyo már az új évben nem is lép pályára a Bournemouth színeiben, de Andoni Iraola elhessegette ezeket a pletykákat. Nem hazudott, a 26 éves játékos azóta két meccset lejátszott a Cseresznyéseknél, ám most már a spanyol tréner is elismerte, a tegnapi, Tottenham Hotspur elleni hosszabbításos góljával valószínűleg eljött a búcsú ideje, és már csak az olyan formalitások, mint az orvosi vizsgálat, vannak hátra.

Antoine Semenyóra sok csapat szemet vetett, köztük a Manchester City és a Liverpool is
Antoine Semenyóra sok csapat szemet vetett, köztük a Manchester City és a Liverpool is (Fotó: PA Wire/Andrew Matthews)

Redknapp bízik benne, a Liverpoolé lesz Semenyo

Az edző szavai alapján nem kérdés, hogy Semenyo a Manchester Citynél folytatja, de Liverpoolban még reménykednek ennek az ellenkezőjében. A Vörösök egykori játékosa, Jamie Redknapp a Sky Sportsnak elemezte a helyzetet.

Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy így lesz. Úgy hallottam, lehet még itt egy fordulat. Szerintem a Liverpool még mindig képben lehet.

Őszintén szólva ezt gondolom, ha valóban beszálltak – meglep, hogy ezt eddig miért nem tették meg határozottabban. Ha megnézed azt a posztot, nem igazán tudjuk, hogy Mohamed Szalah még mennyi ideig marad a klubnál. És közben itt van egy ilyen minőségű játékos, aki bizonyítja, hogy meccseket tud eldönteni, és a nagy pillanatokban is lehet számítani rá. Miért ne próbálnád meg leigazolni? Nem arról van szó, hogy most valami rendkívülit jelentettem volna be, de én ma este azt hallottam, nem biztos, hogy már eldőlt, orvosi vizsgálatra megy a Manchester Cityhez. Még lehet egy csavar a történetben, és remélem is, hogy így lesz – mondta Redknapp.

Guéhi is a Manchester Citynél folytatja?

Persze Redknapp bizakodása ellenére továbbra is annak van a legnagyobb valószínűsége, hogy Semenyo kékbe öltözik. És könnyen lehet, hogy a Liverpool egy másik kiszemeltje is. Marc Guéhi a nyáron kis híján a Vörösöké lett, de a Crystal Palace az utolsó pillanatban visszakozott. A csapatkapitány így még fél évet maradt, de a klub megerősítette, a télen nagy valószínűséggel távozik. És az ő esetében is a Manchester City lehet a befutó, a gárdánál védőhiány van, a középhátvédek közül Rúben Dias, Josko Gvardiol és John Stones is sérült.

Premier League – ahol nincs biztos pont

Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu