Szenzációs húzásra készül a Liverpool? Erre senki sem számított

Antoine Semenyo a tél egyik, ha nem a legkelendőbb portékája a Premier League piacán, a Manchester City, a Liverpool, a Chelsea, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is az érdeklődők között volt. Már hetek óta egyértelműnek tűnik, hogy a Manchester City lesz a befutó, vagyis az égszínkékek aktiválják a ghánai futballista szerződésében szereplő 65 millió fontos kivásárlási záradékot. Voltak, akik arra számítottak, Semenyo már az új évben nem is lép pályára a Bournemouth színeiben, de Andoni Iraola elhessegette ezeket a pletykákat. Nem hazudott, a 26 éves játékos azóta két meccset lejátszott a Cseresznyéseknél, ám most már a spanyol tréner is elismerte, a tegnapi, Tottenham Hotspur elleni hosszabbításos góljával valószínűleg eljött a búcsú ideje, és már csak az olyan formalitások, mint az orvosi vizsgálat, vannak hátra.

Antoine Semenyóra sok csapat szemet vetett, köztük a Manchester City és a Liverpool is (Fotó: PA Wire/Andrew Matthews)

Redknapp bízik benne, a Liverpoolé lesz Semenyo

Az edző szavai alapján nem kérdés, hogy Semenyo a Manchester Citynél folytatja, de Liverpoolban még reménykednek ennek az ellenkezőjében. A Vörösök egykori játékosa, Jamie Redknapp a Sky Sportsnak elemezte a helyzetet.

Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy így lesz. Úgy hallottam, lehet még itt egy fordulat. Szerintem a Liverpool még mindig képben lehet.

Őszintén szólva ezt gondolom, ha valóban beszálltak – meglep, hogy ezt eddig miért nem tették meg határozottabban. Ha megnézed azt a posztot, nem igazán tudjuk, hogy Mohamed Szalah még mennyi ideig marad a klubnál. És közben itt van egy ilyen minőségű játékos, aki bizonyítja, hogy meccseket tud eldönteni, és a nagy pillanatokban is lehet számítani rá. Miért ne próbálnád meg leigazolni? Nem arról van szó, hogy most valami rendkívülit jelentettem volna be, de én ma este azt hallottam, nem biztos, hogy már eldőlt, orvosi vizsgálatra megy a Manchester Cityhez. Még lehet egy csavar a történetben, és remélem is, hogy így lesz – mondta Redknapp.