Megint Szoboszlai lesz a Liverpool megmentője? Arteta egyetért vele

Mindössze két csapat volt az idényben, amely képes volt legyőzni az Arsenalt: a Liverpool és az Aston Villa. Előbbi ezt ma 21 órakor újra megpróbálhatja, a Premier League 21. fordulójának slágermeccse az éllovas és a címvédő londoni találkozója lesz, de óriási meglepetést jelentene, ha a Liverpool megint sikerrel járna.

2026. 01. 08. 4:50
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja augusztusban három pontot ért a Liverpoolnak az Arsenal ellen Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Amikor a Liverpool és az Arsenal a legutóbb összecsapott egymással, még nagyon más idők jártak. Még csak augusztus végén, a Premier League 3. fordulójánál tartottunk, és a bajnoki címre két leginkább esélyes csapat két győzelemmel a háta mögött esett egymásnak. Ezzel most átestünk a ló túloldalára, mert a mérkőzés nem tartogatott sok izgalmat, és ha Szoboszlai Dominik a 83. percben nem csillogtatja meg kiváló rúgótechnikáját, akkor alighanem 0-0 lett volna a vége. De a magyar középpályás 28 méterről is lecsapott, szabadrúgása védhetetlenül zúgott a hálóba, a Vörösök ezzel 1-0-ra győztek.

Az Arsenalnak eddig bőven volt oka az ünneplésre – a Liverpool ellen is így lesz?
Az Arsenalnak eddig bőven volt oka az ünneplésre – a Liverpool ellen is így lesz? Fotó: AFP/Justin Tallis

Az Arsenal fent, a Liverpool lent

Azóta viszont nagyon más utat járt be a két csapat. Liverpoolban szeptember végétől november végéig kudarc kudarcot követett, és nem volt túlzás kijelenteni, hogy a címvédő máris kiszállt a PL megnyeréséért folyó versenyből. Az Arsenal közben megállíthatatlanul robogott előre, a már említett vereségen kívül az összes sorozatot figyelembe véve mindössze egy mérkőzést bukott el, decemberben egy 95. percben lőtt góllal győzött otthon az Aston Villa. Az Ágyúsok ezt azóta bőven megbosszulták, két fordulóval ezelőtt 4-1-re kiütötték a birminghami gárdát. Vajon a Liverpool is erre a sorsra jut?

Nem jelentene meglepetést, ha ez történne ma este (21.00, tv: Spíler1) Londonban. Jelenleg tizennégy pont választja el a két csapatot, az Arsenal arra hajt, hogy 2004 óta először bajnok legyen, és jelen pillanatban úgy tűnik, nincs olyan alakulat, amely fel tudná venni vele a versenyt. A Premier League 21. fordulója előtt a Manchester City és a Villa is tisztes távolságból követte a londoniakat, hat pont volt a lemaradásuk, a negyedik, továbbra is botladozó Liverpool pedig, ahogy azt már említettük, lőtávolon kívül van, és jelenleg a gyengének kikiáltott csapatokkal is meggyűlik a baja.

Szoboszlai még nem koronázná meg az Arsenalt

Szoboszlaiék ettől függetlenül persze nem fognak feltett kezekkel kifutni az Emirates gyepére. Válogatottunk csapatkapitánya szerint még korai lenne hűteni a pezsgőket Londonban.

Nagyon hosszú még az út… A Premier League nem könnyű, januárban nem lehet megnyerni. Szóval nem gondolom így, mi nem a bajnokok ellen játszunk. Ők az idény egyik esélyesei. Hihetetlen csapat, de nem szabad megfeledkeznünk a Manchester Cityről, illetve az Aston Villáról sem, amely szintén nagyon jól teljesít. Tehát mi nem a bajnokok ellen játszunk. Ők játszanak a bajnokok ellen

mutatott rá Szoboszlai.

Arteta bizonyítani akar

És bizony Mikel Arteta sem látja úgy, hogy ez lefutott csata lenne. Az Arsenal menedzsere leszögezte, van még mit bizonyítaniuk.

– Izgatott vagyok. Ez egy hatalmas mérkőzés az előző Premier League-idény bajnoka ellen. Van mit bizonyítanunk. Azt szeretnénk, hogy a szurkolóink fantasztikus hangulatot teremtsenek. Mi vagyunk a tabella éllovasai, hazai pályán játszunk egy igazán erős ellenféllel szemben. Meg akarjuk tartani a pozíciónkat. Ehhez az kell, hogy a mérkőzés minden pillanatában nagyszerűen teljesítsünk – fogalmazott az Arsenal menedzsere, aki Cristhian Mosquerára és Riccardo Calafiorira nem számíthat.

Szép szavak ide vagy oda, a Liverpoolnak nagyon össze kell kapnia magát, ha labdába akar rúgni az Ágyúsok ellen. A londoniak a legutóbbi tizenkettő hazai mérkőzésüket megnyerték, most is ez a céljuk, miközben vendégeik több sebből véreznek. Most éppen támadóhiánnyal küszködnek: Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel Egyiptommal, Alexander Isak szárkapocscsonttörése és műtétje után még hónapokig lábadozni fog, és a Liverpool házi gólkirálya, Hugo Ekitiké is kihagyta az előző meccset, és Arne Slot vezetőedző szavai alapján kevés az esély arra, hogy az Arsenal ellen visszatérne. 

Márpedig gólokra szükségük lesz a Vörösöknek. Esetleg újra Szoboszlai lesz a megmentőjük?

Premier League, 21. forduló

kedd:

  • West Ham United–Nottingham Forest 1-2

szerda:

  • Fulham–Chelsea 2-1
  • Brentford–Sunderland 3-0
  • Crystal Palace–Aston Villa 0-0
  • Bournemouth–Tottenham Hotspur 3-2
  • Everton–Wolverhampton Wanderers 1-1
  • Manchester City–Brighton 1-1
  • Burnley–Manchester United 2-2
  • Newcastle United–Leeds United 4-3

csütörtök:

  • Arsenal–Liverpool 21.00 (tv: Spíler1)

