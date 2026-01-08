Megint Szoboszlai lesz a Liverpool megmentője? Arteta egyetért vele

Amikor a Liverpool és az Arsenal a legutóbb összecsapott egymással, még nagyon más idők jártak. Még csak augusztus végén, a Premier League 3. fordulójánál tartottunk, és a bajnoki címre két leginkább esélyes csapat két győzelemmel a háta mögött esett egymásnak. Ezzel most átestünk a ló túloldalára, mert a mérkőzés nem tartogatott sok izgalmat, és ha Szoboszlai Dominik a 83. percben nem csillogtatja meg kiváló rúgótechnikáját, akkor alighanem 0-0 lett volna a vége. De a magyar középpályás 28 méterről is lecsapott, szabadrúgása védhetetlenül zúgott a hálóba, a Vörösök ezzel 1-0-ra győztek.

Az Arsenalnak eddig bőven volt oka az ünneplésre – a Liverpool ellen is így lesz? Fotó: AFP/Justin Tallis

Az Arsenal fent, a Liverpool lent

Azóta viszont nagyon más utat járt be a két csapat. Liverpoolban szeptember végétől november végéig kudarc kudarcot követett, és nem volt túlzás kijelenteni, hogy a címvédő máris kiszállt a PL megnyeréséért folyó versenyből. Az Arsenal közben megállíthatatlanul robogott előre, a már említett vereségen kívül az összes sorozatot figyelembe véve mindössze egy mérkőzést bukott el, decemberben egy 95. percben lőtt góllal győzött otthon az Aston Villa. Az Ágyúsok ezt azóta bőven megbosszulták, két fordulóval ezelőtt 4-1-re kiütötték a birminghami gárdát. Vajon a Liverpool is erre a sorsra jut?

Nem jelentene meglepetést, ha ez történne ma este (21.00, tv: Spíler1) Londonban. Jelenleg tizennégy pont választja el a két csapatot, az Arsenal arra hajt, hogy 2004 óta először bajnok legyen, és jelen pillanatban úgy tűnik, nincs olyan alakulat, amely fel tudná venni vele a versenyt. A Premier League 21. fordulója előtt a Manchester City és a Villa is tisztes távolságból követte a londoniakat, hat pont volt a lemaradásuk, a negyedik, továbbra is botladozó Liverpool pedig, ahogy azt már említettük, lőtávolon kívül van, és jelenleg a gyengének kikiáltott csapatokkal is meggyűlik a baja.

Szoboszlai még nem koronázná meg az Arsenalt

Szoboszlaiék ettől függetlenül persze nem fognak feltett kezekkel kifutni az Emirates gyepére. Válogatottunk csapatkapitánya szerint még korai lenne hűteni a pezsgőket Londonban.

Nagyon hosszú még az út… A Premier League nem könnyű, januárban nem lehet megnyerni. Szóval nem gondolom így, mi nem a bajnokok ellen játszunk. Ők az idény egyik esélyesei. Hihetetlen csapat, de nem szabad megfeledkeznünk a Manchester Cityről, illetve az Aston Villáról sem, amely szintén nagyon jól teljesít. Tehát mi nem a bajnokok ellen játszunk. Ők játszanak a bajnokok ellen

– mutatott rá Szoboszlai.