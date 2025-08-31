Premier LeagueGyökeres ViktorArsenal FCKerkez MilosSzoboszlai DominikLiverpool FC

Szoboszlai Dominik gyönyörű szabadrúgásgólja győzelmet ért az Arsenal ellen

Az angol labdarúgó-bajnokság 3. fordulójának vasárnapi, Liverpool–Arsenal rangadóján a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Vörösök előbbi játékos szabadrúgásgóljával 1-0-ra győztek a vendég londoniak ellen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 19:26
Szoboszlai Dominik gólt lőtt az Arsenal ellen (Fotó: AFP/Darren Staples)
Két százszázalékos csapat összecsapásával folytatódott a Premier League-idény vasárnap este, az Anfielden rendezett Liverpool–Arsenal rangadót mindkét együttes hat ponttal várhatta. A kezdőcsapatokban nem volt komolyabb meglepetés , így a hazaiaknál Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a pályán, azon belül is a védelemben volt a mérkőzés elejétől kezdve. Helyzetek nélkül, ellenben sérüléssel indult a találkozó: William Saliba helyett már az ötödik percben be kellett állnia Cristhian Mosquerának a londoni védősorba.

Kerkez Milos volt a hazaiak balhátvédje a Liverpool–Arsenal meccsen, Szoboszlai Dominik is a pályán volt
Kerkez Milos volt a hazaiak balhátvédje a Liverpool–Arsenal meccsen, Szoboszlai Dominik is a pályán volt (Fotó: AFP/Darren Staples)

Nem hozott gólt a Liverpool–Arsenal első félideje

A Liverpool jóval többet birtokolta a labdát, de az első lövésre a 13. percig kellett várni, ekkor Cody Gakpo lőtt mellé 18 méterről. A vendégek először a félidő felénél veszélyeztettek, Kerkeznek az ötös sarkáról kellett mentenie Noni Madueke elől – az ebből rúgott szöglet után Alisson kapusnak is addig nem látott módon dolga akadt. 

Fél óra után Virgil van Dijk szemfülessége hozta lázba az Anfield közönségét, de a holland védő nem választott jó megoldást a kapu előtt, míg az ellentámadásnál ismét Kerkez blokkolására volt szükség Madueke kísérleténél.

A játékrész utolsó perceiben is inkább a hazai térfélen zajlott a játék, de komolyabb gólhelyzet és gól nélkül mehettek pihenőre a csapatok.

Szünet után valamelyest felpörögtek az események

Csere nélkül folytatódott a mérkőzés, és ezúttal Gyökeres Viktor kerülhetett volna helyzetbe, de Kerkez Milos ezúttal is a helyén volt és mentett. Lövéssel olykor próbálkozott a Liverpool is, ám David Rayának egyáltalán nem akadt dolga. A 60. percben úgy tűnt, lenne, a hálójába is került a labda, de les miatt érvénytelenítették a hazaiak gólját.

Hugo Ekitiké hiába vette be az Arsenal kapuját, Liverpool
Hugo Ekitiké hiába vette be az Arsenal kapuját (Fotó: AFP/Darren Staples)

A vendégeknél Martin Ödegaard és Eberechi Eze, míg a hazaiaknál Federico Chiesa is beállt, és mindkét kapu közelébe egyre többször került a labda, de a lövéseket rendre blokkolták, a kapusoknak nem kellett védeniük.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból lőtt győztes gólt

A 82. percben aztán mintegy 28 méterre a kaputól szabadrúgáshoz jutott a Liverpool, és a labda mögé Szoboszlai Dominik állt, aki védhetetlenül tekert a kapu jobb oldalába (1-0). A találatról készült videó ide kattintva tekinthető meg.

1/8 Szoboszlai szabadrúgásgólja az Arsenal ellen képeken

A hajrában az Arsenal hiába próbálkozott, újabb gól már a nagy nyomás ellenére nem született. A hazaiak így leginkább csak Ibrahima Konaté és Florian Wirtz sérülése miatt aggódhattak, miután a Szoboszlai felkarjára pattant labdáért nem járt tizenegyes a vendégeknek.

Mindkét magyar végigjátszotta az összecsapást, Arne Slot együttese három forduló után egyedüliként hibátlan az angol bajnokságban.

Premier League, 3. forduló, eredmények:

korábban:

szombaton játszották:

  • Leeds United–Newcastle United 0-0
  • Manchester United–Burnley 3-2 (1-0)
  • Sunderland–Brentford 2-1 (0-0)
  • Tottenham Hotspur–Bournemouth 0-1 (0-1)
  • Wolverhampton Wanderers–Everton 2-3 (1-2)
  • Chelsea–Fulham 2-0 (1-0)

 

