Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos összefogásán múlhat Gyökeres Viktor sikere

A Liverpool és az Arsenal egyaránt két győzelemmel és dobogós pozícióban kezdte a Premier League új idényét, miután nyáron mindkét csapat kerete rengeteg változáson ment keresztül. Mikel Arteta vezetőedző együttese 293,5, míg Arne Slot klubja 339,7 millió eurónak megfelelő összeget költött már új igazolásokra – köztük előbbi Gyökeres Viktorra, utóbbi Kerkez Milosra is –, és a hétfő este lezáruló transzferidőszakban ezek a számok még nőhetnek. Az angol sajtóban is kevésbé foglalkoznak a Liverpool–Arsenal rangadóval, mint az az idény más időszakában megszokott lenne, de természetesen valamennyire így is várják, hogy mire mennek Szoboszlai Dominikék az Ágyúsokkal.

Gyökeres Viktor főszereplő lehet a Liverpool–Arsenal Premier League-rangadón (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

A Liverpool–Arsenal mérkőzést sérülésekkel várják a vendégek

A két együttes előző három liverpooli bajnokija egyaránt döntetlennel zárult, de míg hazai győzelemig csak 2021 novemberéig, addig a vendégek legutóbbi sikeréig egészen 2012 szeptemberéig kell visszamenni az időben. Nagy különbség, hogy míg akkor nem feltétlenül, addig az előző idényben és várhatóan a mostani évadban is ez a két csapat harcol a bajnoki címért – ezért is kiemelten fontos lesz mindkét gárdának a vasárnapi összecsapás.

A BL-alapszakasz egyik legkönnyebb sorsolásának örülő Artetáék az első két bajnokijukon még gólt sem kaptak, ellenben hatot is szereztek úgy, hogy Gabriel Jesus és (a második körben) Kai Havertz sem állt rendelkezésre. Az észak-londoniak a Leeds United elleni 5-0-s siker után amiatt bosszankodhattak, hogy Bukayo Saka is felkerült a sérültlistára, de Martin Ödegaard liverpooli fellépése is kérdéses. Ami viszont biztosnak tűnik, hogy Eberechi Eze debütálni fog az Ágyúsoknál, míg

a Leeds ellen duplázó Gyökeres Viktorra nagy teher nehezedik, hiszen alighanem neki kell gól(oka)t lőnie.

A magyar származású svéd csatár eddig még a pályán sosem találkozott a Liverpool felnőttcsapatával (sem Szoboszlaival vagy Kerkezzel), a Vörösök U21-es gárdája ellen ugyanakkor már kétszer is játszott korábban.

Ismét Kerkez és Szoboszlai lehet a két szélső hátvéd

Az Arsenal ellen aligha fér bele az a védekezés, amit az első két fordulóban mutatott a Liverpool – ezt Arne Slot is elismerte, miután a Bournemouth és a Newcastle is két-két gólt szerzett az ő csapata ellen. A Vörösöknél egyedül Jeremie Frimpong nem egészséges az alapemberek közül, a sajtótájékoztatón ugyanis a holland tréner elárulta, hogy már Alexis Mac Allister és akár Conor Bradley is bevethető az Anfielden.