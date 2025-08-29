Megalázták a Bayern Münchent: Szoboszlai utódja Angliába igazolt

A német Bild számolt be arról, hogy Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője az otthonában látogatta meg a bajor klub mindenható urát, Uli Hoenesst. Vele tartott a Bayern két szakmai vezetője, Max Eberl és Christoph Freund is, a trió pedig azért könyörgött, hogy Hoeness nyissa ki a pénzcsapot Xavi Simons leigazolásához. Hoeness azonban nemet mondott, így Szoboszlai Dominik lipcsei utódja Angliába ment, és a Tottenham játékosa lett.

Xavi Simons a Bayern Mümchen helyett a Tottenham játékosa lett. Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Ezt a Spurs a hivatalos honlapján jelentette be péntek délután. Xavi Simon szerződése 2030-ig szól, a vételár sajtóhírek szerint 65 millió euró lehetett, ezzel a holland támadó középpályás a Gulácsi Pétert és Willi Orbán foglalkoztató Lipcse történetének negyedik legdrágábban eladott futballistája, közvetlenül a 70 millióért Liverpoolba igazoló Szoboszlai mögött.

Nem ez a Bayern München első nyári megaláztatása

Ami pedig a Bayernt illeti, a müncheniek ezen a nyáron nem az első megalázó pofont kapják Angliából. A német rekordbajnok korábban Stuttgartból le akarta igazolni Nick Woltemade-et is, ám a bajorok több ajánlatát is visszautasították.

A legfrissebb hírek szerint Woltemade is Angliában köt ki, sajtóhírek szerint már mindenben megegyezett a Newcastle Uniteddel, amely 85 milliót fizethet érte, és a német támadó lehet a Liverpoolba tartó svéd Alexander Isak utódja.