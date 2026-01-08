Súlyos bírság lehet a vége, ha nem takarítjuk el a havat a ház előtt

Az alapvető irányelv az, hogy a hóeltakarítás a mindenkori tulajdonos kötelessége. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles gondoskodni az adott ingatlan előtti járda, illetve terület tisztán tartásáról, amibe télen a hó eltakarítása és a síkosságmentesítés is beletartozik.

A társasházak esetében nem a közös képviselő feladata a hó eltakarítása. Erről egy 2003-as társasházi törvény értelmében meg kell állapodni, lehet a közös képviselő feladata is, ha vállalja, de meg lehet bízni takarítócéget vagy a lakók is elvégezhetik a hólapátolást.

A lakók tehát vagy megbízásos alapon gondoskodnak a tisztaságról és a rendről, vagy megállapodnak abban, hogy a lakóközösség magára vállalja a takarítást. Ha egy társasház takarítási szerződést kötött, akkor a költségvetésben szerepelnie kell a takarítási díjtételnek, ebben az esetben pedig szinte teljesen biztos, hogy a takarítás a téli csapadék eltakarítására is vonatkozik – mondta korábban a hirado.hu-nak a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének elnöke.

Csúszásmentesíteni is kell az utat

Nagyon fontos, hogy a tulajdonos gondoskodjon az útfelület csúszásmentesítéséről is. Sokan még mindig sóban gondolkodnak, noha sóval szórni szigorúan tilos, hiszen egy környezetvédelemre vonatkozó kormányrendelet kimondja: síkosság-mentesítés miatt sem a járdákra, sem az utakra nem szórhatunk olyan anyagot, amely környezetkárosító hatású lehet.

Az útszóró sót 2010 óta tilos használni, egy 2008-ban hozott kormányrendelet írja elő, hogy a településeken kizárólag a utakat szabad sózni, míg más közterületeken csak a növényekre ártalmatlan szerekkel szüntethető meg a csúszásveszély

– írja a közösügyek.hu. A klorid tartalmú só ugyanis gátolja a fák folyadékfelvételét, így azok kiszáradnak.

Két társasház közötti közterületen az adott önkormányzat köteles eltakarítani a havat és gondoskodni a csúszásmentesítésről. Ha ez nem történik meg, az önkormányzatnál egyéni bejelentést tehetünk. Amennyiben baleset történik, a sértett beperelheti a tulajdonost és kártérítési igénnyel élhet felé.