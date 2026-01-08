hó vastagságtilosveszélyestakarításnappali

Súlyos bírság lehet a vége, ha nem takarítjuk el a havat a ház előtt

Leesett az első idei hó, és a helyenként 20 centiméter bizony komoly nehézségeket okoz, ha ki szeretnénk jutni a lakásunkból vagy a garázsból. Ilyenkor felmerül a kérdés, kinek a feladata a hó eltakarítása. A törvény nem ismerete, nem mentesít a felelősség alól, akár súlyos bírság is lehet a vége, ha például egy üzlet vagy egy társasház feljáróján baleset ér valakit.

Takács Eszter
2026. 01. 08. 5:56
Illusztáció Fotó: Pexels
Az alapvető irányelv az, hogy a hóeltakarítás a mindenkori tulajdonos kötelessége. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles gondoskodni az adott ingatlan előtti járda, illetve terület tisztán tartásáról, amibe télen a hó eltakarítása és a síkosságmentesítés is beletartozik.

A társasházak esetében nem a közös képviselő feladata a hó eltakarítása. Erről egy 2003-as társasházi törvény értelmében meg kell állapodni, lehet a közös képviselő feladata is, ha vállalja, de meg lehet bízni takarítócéget vagy a lakók is elvégezhetik a hólapátolást.

A lakók tehát vagy megbízásos alapon gondoskodnak a tisztaságról és a rendről, vagy megállapodnak abban, hogy a lakóközösség magára vállalja a takarítást. Ha egy társasház takarítási szerződést kötött, akkor a költségvetésben szerepelnie kell a takarítási díjtételnek, ebben az esetben pedig szinte teljesen biztos, hogy a takarítás a téli csapadék eltakarítására is vonatkozik – mondta korábban a hirado.hu-nak a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének elnöke.

Csúszásmentesíteni is kell az utat

Nagyon fontos, hogy a tulajdonos gondoskodjon az útfelület csúszásmentesítéséről is. Sokan még mindig sóban gondolkodnak, noha sóval szórni szigorúan tilos, hiszen egy környezetvédelemre vonatkozó kormányrendelet kimondja: síkosság-mentesítés miatt sem a járdákra, sem az utakra nem szórhatunk olyan anyagot, amely környezetkárosító hatású lehet. 

Az útszóró sót 2010 óta tilos használni, egy 2008-ban hozott kormányrendelet írja elő, hogy a településeken kizárólag a utakat szabad sózni, míg más közterületeken csak a növényekre ártalmatlan szerekkel szüntethető meg a csúszásveszély

 – írja a közösügyek.hu. A klorid tartalmú só ugyanis gátolja a fák folyadékfelvételét, így azok kiszáradnak.

Két társasház közötti közterületen az adott önkormányzat köteles eltakarítani a havat és gondoskodni a csúszásmentesítésről. Ha ez nem történik meg, az önkormányzatnál egyéni bejelentést tehetünk. Amennyiben baleset történik, a sértett beperelheti a tulajdonost és kártérítési igénnyel élhet felé.

A családi házak esetében egyértelmű a helyzet, itt a tulajdonos feladata a járdát, illetve az úttest és a járda közötti területet tisztán tartani.

Amikor valaki csak bérli a lakást, az esetben megállapodás kérdése, hogy a bérlő vagy a tulajdonos takarítja-e el a havat, de a kötelezettség minden esetben a tulajdonosé. Az irodaházakról, boltokról és a nem lakhatási célt szolgáló ingatlanok környékéről az illetékes önkormányzat határoz, de a legtöbb esetben ezeket is a tulajdonos vagy a használó kell, hogy tisztán tartsa.

 

