Két méter magas, mégis úgy cselez mint Messi – új világsztár a láthatáron

A Szlovákiában rendezett U21-es Európa-bajnokságon Nick Woltemade már a rutinos játékosok közé tartozott a maga 23 évével – köszönhetően annak, hogy a tornán a 2022-ben kezdődött selejtezősorozat alapján nevezett játékosok vehettek részt –, de ennek megfelelően a németek válogatott vezéreként bizonyította képességeit. Öt mérkőzés alatt hat gólt és három gólpasszt jegyzett a stuttgarti támadó, aki jelentős szerepet játszott a csapat kiemelkedő teljesítményében, noha az angolok elleni vesztes fináléban gól nélkül maradt. Ez az eredmény nem csak a statisztikában mérhető: a magabiztos játék, a letámadásban vállalt felelősség és a befejezés mind azt mutatja: Nick Woltemade klubszinten mutatott remeklése nem csupán fellángolás volt.

Nick Woltemade, az U21-es Európa-bajnokság gólkirálya. A mosoly viszont elmaradt a vesztes döntő után Fotó: ROBERT NEMETI/DPA

Nick Woltemade túl korán robbant be

A csatár 18 évesen mutatkozott be a Bundesligában, de a Werder Bremen keretében sosem tudott tartós szerephez jutni. Az ificsapatban rendre remekelt, 193 centis magasságával és elegáns mozgásával kiemelkedett a mezőnyből, ám a felnőttek között nem volt meg az a fizikai stabilitása, ami a posztján elengedhetetlen lett volna. Három idény alatt mindössze 23 bajnokin jutott szóhoz Brémában, többnyire csereként, és gólt egyszer sem szerzett. A klub – eredménytelenül – több szerepkörben is próbálkozott vele: második csatárként, visszavontan, szélen.

Kezdetben nagyon ígéretesen dolgozott, jól alkalmazkodott a ritmushoz, és megmutatta, hogy technikailag és taktikailag is képes lehet helytállni. Természetesen idővel volt egy kisebb visszaesése, ami teljesen normális egy ilyen fiatal játékos esetében, de összességében meggyőzött minket arról, hogy érdemes megadni neki a lehetőséget

– mondta Florian Kohfeldt, a brémaiak korábbi vezetőedzője.

Kölcsönben kezdett újra futballozni tanulni

Fordulópontot a 2022–2023-as idény hozott, amikor kölcsönbe került az akkor még másodosztályú SV Elversberghez. A bajnokság egyik legszervezettebb támadójátékát játszó csapatban végre stabil kezdőként számítottak rá, és ő ezt meghálálta: 31 bajnokin tíz gól és hat gólpassz került a neve mellé, miközben fizikailag és mentálisan is újraépítette magát. Az Elversberg labdabirtoklásra épülő játéka ideális közeg volt számára: kevés hosszú labda, sok kombinatív támadás, sokszor kapott labdát háttal a kapunak, ami korábban nehézséget jelentett számára. A fejlődése látványos volt, ám Brémában ez nem hozta lázba a stábot, továbbra sem számítottak rá igazán.

A stuttgarti felemelkedés

2024 nyarán a VfB Stuttgart csapott le az átigazolási díj nélkül megszerezhető csatárra, noha kezdetben nem sokan értették, mégis mit látnak benne. A svábok viszont jól ismerték, és olyan játékost kerestek, aki képes az összjátékban jelentős szerepet vállalva a kapu elé is megérkezni. Sebastian Hoeness rendszerében nem klasszikus centert kerestek, hanem mozgékony, technikás támadót, aki képes komplex feladatokat is ellátni.

Woltemade itt találta meg először a helyét a legmagasabb szinten: 17 gól és három gólpassz minden sorozatot figyelembe véve, és ami talán még fontosabb: új dimenziók nyíltak meg a játékában. Míg korábban kevés lövéssel és bizonytalan döntésekkel dolgozott, Stuttgartban bátrabb, gyorsabb lett – fejlődött a testjátékban, agresszívebbé vált a tizenhatoson belül.

– Nickről joggal beszélnek egyre elismerőbben. Nagyon magas, vékony testfelépítésű srác, mégis gyorsak a lábai szűk területen is. Technikailag képzett, és nehéz ellene védekezni – mondta róla Hoeness.

Sebastian Hoeness (balra) és Nick Woltemade a Német Kupa megnyerését követően Fotó: BERND WEISSBROD/DPA

Erősségek és fejlesztendő területek

A stuttgarti idény nemcsak számokban hozott áttörést, hanem játékbeli fejlődésében is új szintet jelentett. Woltemade mozgékonysága és technikai képzettsége révén kis területen is képes megőrizni a labdát, jól reagál a nyomásra, és már nemcsak befejezőként, hanem a támadások szervezőjeként is egyre fontosabb láncszemmé vált. Gyakran húzódik vissza mélyebbre, hogy segítse a labdajáratást, ezzel is erősítve a csapat játékfelépítését. Kiemelkedő ütemérzékének és helyzetfelismerésének köszönhetően nagy területeket fed le, amelyekből rendre lehetőség is születik. Ezek a tulajdonságok tették lehetővé, hogy a korábban csak ígéretesnek tartott csatár mára valós, megbízható opcióvá váljon egy topcsapatban.

Nem véletlen, hogy a német rekordbajnok Bayern München ötéves szerződéssel csábítja Woltemadét, akinek nagy álma válna valóra a transzferrel. Münchenben nem titok, hogy mindig maguknál akarják tudni a legjobb német futballistákat – és most úgy vélik, a 23 éves támadóé lehet a jövő.

Ugyanakkor játékában továbbra is akadnak fejlesztendő területek. A 198 centiméteres testmagasság ellenére a fejjátékban nem számít dominánsnak, és a párharcokban sem mindig érvényesül az elvárható fizikális fölény. A támadóharmadban bátrabban is vállalkozhatna: 90 percenként mindössze két lövést átlagol, jóllehet ezek több mint fele eltalálja a kaput. Ez is arra utal, hogy még mindig van benne tartalék, különösen ha a kapura törés és a befejezések terén még agresszívebbé válik. A védekezésben vállalt szerepe is javult, de a test test elleni küzdelmekben, különösen a letámadások során, még hatékonyabb jelenlétet várnak tőle a szakemberek.

Megvan a német válogatott új kilencese?

Ugyan már két alkalommal is megkapta a lehetőséget a felnőttek közt, az U21-es Európa-bajnokság jó alkalom volt arra, hogy Woltemade megmutassa magát a nagy színpadon. A Stuttgart támadója leginkább a gólokkal és az asszisztokkal irányítja magára a figyelmet, de játékolvasási képességével és sokoldalúságával tűnt ki igazán: rendre jól helyezkedett, okosan mozgott az üres területekbe, folyamatosan veszélyt jelent az ellenfél kapujára és közben rendszerint megtalálta a kapcsolatot a középpályásokkal.

Ennek okán pedig egyre többet beszélnek róla úgy, mint a Nationalelf következő támadója, aki meghatározhatja a német válogatott arculatát is. Ugyanis a támadószekcióban továbbra sincs kőbe vésett megoldás centerposzton. Niclas Füllkrug inkább céljátékos, Kai Havertz inkább visszalépő, és a fiatalabb opciók közül kevesen mutatnak ilyen fejlődést.

Woltemade előtt nyitva a lehetőség, de az ugrás hatalmas: egyetlen jó idény és egy jó utánpótlástorna nem garancia a stabil válogatottságra.

Ami mellette szól:

játékintelligencia és kombinációs készség;

friss, fejlődő fizikum;

folyamatos játéklehetőség egy jól működő Bundesliga-csapatban.

Ami ellene:

még mindig kevés élvonalbeli tapasztalat;

test test elleni játékban továbbra is sebezhető;

kérdéses, mennyire tudja hosszú távon fenntartani ezt a formát.

Az U21-es Eb-szereplése épp a válogatottba kerülés küszöbén hozta ki belőle mindazt, amivel megalapozhatja a jövőjét a címeres mezben. A németek évek óta keresik az ideális középcsatárt: Woltemade pedig olyan típus, aki mobilitásával, technikai tudásával és taktikai alkalmazkodóképességével új megoldást kínálhat – feltéve, hogy a lendülete nem törik meg. Ha sikerül továbbfejlesztenie a fejjátékát, és stabilizálnia fizikai jelenlétét, hosszú távon valós opcióvá válhat a felnőttválogatott számára – akár már a világbajnoki selejtezősorozatban.