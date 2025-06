Jürgen Klopp bevallotta, Szoboszlai miatt is mondott le élete nagy álmáról

Jürgen Klopp tavaly nyáron adta át a Liverpool irányítását Arne Slotnak, és lényegében ő fektette le annak a csapatnak az alapjait, amely idén megnyerte a Premier League-et. Ez nem túlzás, hiszen Klopp az utolsó idényében olyan mostani kulcsembereket épített be, mint Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch.

Jurgen Klopp azért sem lett német kapitány, mert Szoboszlai Dominikkel akart dolgozni. Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Klopp azóta a Red Bull futballfejlesztési igazgatójaként dolgozik, így többet között a Bundesliában szereplő Lipcse felvirágoztatásáért is felel. Most a Bildnek adott interjút Németországban, amelyben a jövője is szóba került: határozottan állítja, nem lesz már edző.

– Mostanában egy-két ember már mondogatta nekem: hamarosan biztos újra leülsz a kispadra. Az én érzésem viszont azt mondja: nem. Imádtam a munkámat, de nem hiányzik semmi – jelentette ki Klopp.

Klopp Szoboszlai nevét is bedobta egy fontos kérdés után

A németek leginkább az érdekli, hogy 2023-ban miért nem vállalta el a német szövetségi kapitányi posztot, amiről korábban úgy nyilatkozott, nagy megtiszteltetés lenne neki.

– Az ezt megelőző idény nem sikerült túl jól a Liverpoollal, és Németország új szövetségi kapitányt keresett. Mondhattam volna igent, mert talán jobb lett volna valami mást csinálni – ismerte el Klopp, aki ezután Szoboszlai Dominik nevével is magyarázta, miért maradt mégis Liverpoolban még egy évet.

– A döntésnél nem is magáról a szövetségi kapitányi posztról volt szó – folytatta. – Nem tudtam csak úgy elhagyni a Liverpoolt. Ott volt egy csapat, emberek, akikkel kapcsolatban álltam. Soha nem voltam olyan rideg, hogy ne emlékezzek arra, amit egy játékosnak ígértem akár csak egy héttel korábban. Új játékosokat igazoltunk, mint Endo, Gravenberch, Szoboszlai és Mac Allister. Velük és a csapat magjával még egyszer meg akartam próbálni. Ez fontos volt számomra.