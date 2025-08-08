Manfred WeberszankciókenergiaválságEurópaMagyar Péter politikájaukránbarátság

Manfred Weber Magyar Péterrel ünnepli, hogy tönkreteszi Európát

Menczer Tamás nem hagyta szó nélkül a néppárti politikus oldalán megjelent képet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 17:25
Fotó: Tekn?s Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Manfred Weber Magyar Péterrel ünnepli, hogy tönkreteszi Európát” – kommentálta a néppárti politikus X-bejegyzését a Facebookon Menczer Tamás. Manfred Weber egy korábbi, Magyar Péterrel közös képet tett közzé oldalán, amivel újabb mandátumának egyéves évfordulóját ünnepli, és azt, hogy ő „alakítja” Európa jövőjét. 

„Na igen. Háború, ukránbarátság, szankciók, energiaválság, infláció, bevándorlás, gender. Ez Weber. Így alakítja Európa jövőjét. És most ezt ünnepli. A bábfigurájával, Magyar Péterrel. A számlát mi fizetjük. Köszönjük, Manfred…”– üzente Menczer. 

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Magyar Péternek is külön üzent:  

Peti, ezt nehéz lesz kimagyarázni. 

„Előbb áprilisban elzavarjuk Weber bábját. Aztán a patrióta szövetségesekkel elfoglaljuk Brüsszelt. És építünk egy olyan Európát, ahol az európai, így a magyar emberek az elsők. Nem az ukránok és nem a bevándorlók!” – vázolta a fideszes terveket Menczer. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.