Villanyszerelőként dolgozó klasszisunkat ez kárpótolhatja az elmaradt olimpiai aranyért

Cseh László a méltó helyére kerül a nemzetközi úszósportban. A 2021-ben visszavonult világklasszis magyar úszó a sportág halhatatlanjai között kap helyet. A 40 esztendős sportembert májusban iktatják be többek között az ötszörös olimpai bajnok amerikai Nathan Adriannel és a háromszoros ötkarikás aranyérmes úszóval, a holland Ranomi Kromowidjojóval együtt.

A győztes szingapúri Joseph Schooling és a három második helyezett, az amerikai Michael Phelps, a dél-afrikai Chad Le Clos és Cseh László (j-b) a férfi 100 méteres pillangóúszás eredményhirdetése után a riói nyári olimpián ( Fotó: Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Az intézmény honlapjának csütörtöki tájékoztatása szerint az idei 11 kitüntetett között ott van a 40 éves magyar klasszis is, aki

olimpiákon négy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött, emellett világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát, és vegyesúszásban öt világrekordot állított fel 2021-es visszavonulásáig.

A híradás kiemelte, hogy Cseh a nemzetközi versenyeken összesen 74 érmet gyűjtött, 38 aranyat, 19 ezüstöt és 17 bronzot – számol be a hírről az MTI, hozzátéve, hogy a beiktatási ceremóniára május 16-án kerül sor a floridai Fort Lauderdale-ben.

Cseh László varázsa

Egyetlen dolog hiányzik a rendkívül népszerű magyar éremkollekciójából: az olimpiai arany. Igaz, ő a 23-szoros bajnok Michael Phelpsszel egy időben úszott fénykorában. Elismertségét jelzi, hogy 2020 áprilisában a Swimswam internetes szakportál minden idők legjobb úszójának választotta azok közül, akik sohasem nyertek olimpiai aranyérmet.

Ötszörös olimpikon és hatszoros olimpiai érmes, aki annyira tehetséges, hogy a világ minden úszásnemében és szinte minden számában indult

– olvasható a róla szóló rövid, de találó jellemzésben. S mielőtt valaki azt hinné, az olimpiai arany a legfőbb kritéruma a Hall of Fame-tagságnak, nem így van, ám valóban az első között van a szempontok között. Ugyanakkor Cseh László nemzetközi hatása jócskán meghaladja a hiányzó medál súlyát.

A sportolókra való szavazásnak a következő fontossági sorrendben kell történnie:

• olimpiai aranyérmek

• világrekordok

• az elnyert olimpiai érmek száma, az olimpiai játékokon való részvétel és az elért olimpiai döntők száma

• világbajnoki aranyérmek, az elnyert világbajnoki érmek összes száma

• világkupa, Grand Prix-aranyérmek