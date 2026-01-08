Hall of FameCseh Lászlóúszás

Villanyszerelőként dolgozó klasszisunkat ez kárpótolhatja az elmaradt olimpiai aranyért

Hatalmas megtiszteltetésben részesül minden idők egyik legjobb magyar úszója. Cseh László bekerül a Nemzetközi Úszóhírességek Csarnokába (ISHOF). Az intézmény honlapjának csütörtöki tájékoztatása szerint az idei 11 kitüntetett között ott van a 40 éves magyar klasszis is. Cseh László olimpiai aranyérem nélkül is elképesztő pályafutást tudhat maga mögött. Kivételes karrierje és sportolói nagysága elismeréseként kerül be a Hall of Fame-be.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 08. 18:42
Cseh László Budapest, 2022. június 18. Cseh László olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó, Kiss Gergő háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. kommunikációs igazgatója, az Ötpróba futónagyk
Cseh László (balra) pályafutása után a sportot is népszerűsíti Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Cseh László a méltó helyére kerül a nemzetközi úszósportban. A 2021-ben visszavonult világklasszis magyar úszó a sportág halhatatlanjai között kap helyet. A 40 esztendős sportembert májusban iktatják be többek között az ötszörös olimpai bajnok amerikai Nathan Adriannel és a háromszoros ötkarikás aranyérmes úszóval, a holland Ranomi Kromowidjojóval együtt.

Cseh László
A győztes szingapúri Joseph Schooling és a három második helyezett, az amerikai Michael Phelps, a dél-afrikai Chad Le Clos és Cseh László (j-b) a férfi 100 méteres pillangóúszás eredményhirdetése után a riói nyári olimpián (Fotó: Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Az intézmény honlapjának csütörtöki tájékoztatása szerint az idei 11 kitüntetett között ott van a 40 éves magyar klasszis is, aki 

olimpiákon négy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött, emellett világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát, és vegyesúszásban öt világrekordot állított fel 2021-es visszavonulásáig. 

A híradás kiemelte, hogy Cseh a nemzetközi versenyeken összesen 74 érmet gyűjtött, 38 aranyat, 19 ezüstöt és 17 bronzot – számol be  a hírről az MTI, hozzátéve, hogy a beiktatási ceremóniára május 16-án kerül sor a floridai Fort Lauderdale-ben.

Cseh László varázsa

Egyetlen dolog hiányzik a rendkívül népszerű magyar éremkollekciójából: az olimpiai arany. Igaz, ő a 23-szoros bajnok Michael Phelpsszel egy időben úszott fénykorában. Elismertségét jelzi, hogy 2020 áprilisában a Swimswam internetes szakportál minden idők legjobb úszójának választotta azok közül, akik sohasem nyertek olimpiai aranyérmet. 

 Ötszörös olimpikon és hatszoros olimpiai érmes, aki annyira tehetséges, hogy a világ minden úszásnemében és szinte minden számában indult

– olvasható a róla szóló rövid, de találó jellemzésben. S mielőtt valaki azt hinné, az olimpiai arany a legfőbb kritéruma a Hall of Fame-tagságnak, nem így van, ám valóban az első között van a szempontok között. Ugyanakkor Cseh László nemzetközi hatása jócskán meghaladja a hiányzó medál súlyát.
A sportolókra való szavazásnak a következő fontossági sorrendben kell történnie: 

• olimpiai aranyérmek 

• világrekordok 

• az elnyert olimpiai érmek száma, az olimpiai játékokon való részvétel és az elért olimpiai döntők száma

• világbajnoki aranyérmek, az elnyert világbajnoki érmek összes száma 

• világkupa, Grand Prix-aranyérmek 

• megnyert regionális bajnokságok (Európa-bajnokság, Nemzetközösségi Játékok, Pánamerikai Játékok, Ázsiai Játékok stb.)

Cseh László
Cseh László a 2025-ös Mol Campus öbölátúszáson (Fotó: Kocsis Zoltán/MTI Fotószerkesztőség)

Eltávolodott az úszástól

Cseh László stílusosan a tokiói olimpián versenyzett utoljára. A 2021. augusztusi búcsú jelképes is volt, teljesen elköszönt az úszósporttól. Tavaly elvállalta a budapesti rövid pályás világbajnokság nagyköveti tisztét, de jelezte, ez egyszeri szerepvállalás. Előtte azzal került be a hírekbe, hogy civil szakmát tanult, s családi vállalkozás keretében villanyszerelőként állt munkába. Az ISHOF-kitüntettek között illusztris társaságba kerül, ő lesz a 45. magyar díjazott. Legutóbb, 2025-ben Molnár Endre vízilabdázó részesült a megtiszteltetésben.

