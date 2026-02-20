Washingtonban ülésezett a Béketanács, közben Lavrov üzent Európának – napi összefoglaló

A testület – amelynek hazánk alapító tagja – eredetileg a gázai békemegállapodás felügyeletére jött létre, ám már első tanácskozásán világossá vált, hogy szerepe jóval túlmutathat a közel-keleti konfliktuson. A találkozón jelentős pénzügyi vállalások, valamint az iráni nukleáris program kérdése is napirendre került. Donald Trump beszédében elismerően szólt Orbán Viktor munkájáról, és nyíltan támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt. Eközben Moszkvából is erős üzenetek érkeztek: Szergej Lavrov figyelmeztetett, hogy ha Európa a konfrontáció útját választja, annak következményei lesznek. A nap fejleményei azt mutatják: a Béketanácsra nagyobb szükség van, mint valaha.

Magyarország alapító tagja a Béketanácsnak, ami Washingtonban tartotta első ülését Fotó: AFP

Béketanács: Magyarország diplomáciai, politikai mozgástere tovább nő

Washingtonban tartotta első ülését a Béketanács, amelynek Magyarország alapító tagja. A testület eredetileg a gázai békemegállapodás felügyeletére jött létre, ám szerepe már most túlmutat a közel-keleti konfliktuson.

A találkozón jelentős pénzügyi vállalások, valamint az iráni nukleáris program ügye is napirendre került.

Magyarics Tamás lapunknak kiemelte, hogy a tanácsban való részvétel új diplomáciai lehetőségeket nyithat Magyarország előtt, Donald Trump pedig nyíltan támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt.