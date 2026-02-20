Orbán ViktorBrüsszelUkrajnaBéketanácsmagyar-amerikai kapcsolatBarátság kőolajvezetékDonald Trump

Washingtonban ülésezett a Béketanács, közben Lavrov üzent Európának – napi összefoglaló

Ma került megrendezésre a Donald Trump kezdeményezésére életre hívott Béketanács első ülése, amin Orbán Viktor is részt vett. Az amerikai elnök méltatta a magyar kormányfő bevándorlás terén tett erőfeszítéseit és teljes támogatásáról biztosította. Eközben Lavrov kemény üzenetet küldött Európának, nem sokkal azután, hogy kombinált orosz csapás tarolta le az ukrán energetikai létesítményeket. András volt yorki herceget pedig letartóztatták. Mutatjuk a nap legfontosabb történéseit.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 1:00
Washingtonban ülésezett a Béketanács Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A testület – amelynek hazánk alapító tagja – eredetileg a gázai békemegállapodás felügyeletére jött létre, ám már első tanácskozásán világossá vált, hogy szerepe jóval túlmutathat a közel-keleti konfliktuson. A találkozón jelentős pénzügyi vállalások, valamint az iráni nukleáris program kérdése is napirendre került. Donald Trump beszédében elismerően szólt Orbán Viktor munkájáról, és nyíltan támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt. Eközben Moszkvából is erős üzenetek érkeztek: Szergej Lavrov figyelmeztetett, hogy ha Európa a konfrontáció útját választja, annak következményei lesznek. A nap fejleményei azt mutatják: a Béketanácsra nagyobb szükség van, mint valaha.

Magyarország alapító tagja a Béketanácsnak, ami Washingtonban tartotta első ülését
Magyarország alapító tagja a Béketanácsnak, ami Washingtonban tartotta első ülését Fotó: AFP

Béketanács: Magyarország diplomáciai, politikai mozgástere tovább nő

Washingtonban tartotta első ülését a Béketanács, amelynek Magyarország alapító tagja. A testület eredetileg a gázai békemegállapodás felügyeletére jött létre, ám szerepe már most túlmutat a közel-keleti konfliktuson.

 A találkozón jelentős pénzügyi vállalások, valamint az iráni nukleáris program ügye is napirendre került. 

Magyarics Tamás lapunknak kiemelte, hogy a tanácsban való részvétel új diplomáciai lehetőségeket nyithat Magyarország előtt, Donald Trump pedig nyíltan támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt.

Trump: „A teljes támogatásom Orbán Viktoré”

A Béketanács Washingtonban rendezett első ülését Donald Trump beszédével nyitotta. Az amerikai elnök elismerően beszélt Orbán Viktor munkásságáról, és támogatásáról biztosította.

Az amerikai elnök elismerően beszélt Orbán Viktor munkásságáról, és támogatásáról biztosította
Az amerikai elnök elismerően beszélt Orbán Viktor munkásságáról, és támogatásáról biztosította Fotó: MTI

Orbán Viktor felszólalt Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök felszólalt a Béketanács washingtoni első ülésén. 

A kormányfő beszéde kiemelt figyelmet kapott, hiszen Magyarország alapító tagként vesz részt a testület munkájában, és a magyar–amerikai kapcsolatok az elmúlt időszakban látványosan erősödtek Donald Trump elnökkel. 

Lavrov: Ha Európa háborút készít elő ellenünk, annak következménye lesz

Oroszország nem akar és nem is törekszik háborúra – erről beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy televíziós interjúban. 

A tárcavezető ugyanakkor világossá tette: ha Európa mégis a konfrontáció útját választja, annak súlyos következményei lehetnek, és Moszkva más eszközökhöz nyúlhat. 

Lavrov élesen bírálta az európai politikai vezetést is.

Lavrov élesen bírálta az európai politikai vezetést, névszerint is említette Kaja Kallast és Mark Ruttét
Fotó: AFP

Ukrán beismerés: a Tisza manipulálja a közvélemény-kutatásokat

Napvilágot látott egy videófelvétel, amiben egy ukrán elemző nyíltan beszél arról, hogy az ellenzék, jelen esetben a Tisza Párt manipulálja a közvélemény-kutatások eredményeit, hogy fölényét sugallja szimpatizánsai felé. 

Kombinált orosz csapás tarolta le az ukrán energetikai létesítményeket

Légi, drón- és tüzérségi csapást mért az orosz hadsereg egy katonai célokat szolgáló ukrán üzemanyag-tárolóra és több energetikai létesítményre – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, két sorozatvetőt, két irányított légibombát, tíz HIMARS-rakétát, továbbá 301 repülőgép-típusú drónt.

Letartóztatták András volt yorki herceget

Őrizetbe vették András volt yorki herceget hivatali visszaélés gyanúja miatt – számolt be róla a BBC. A rendőrség több ingatlanban is házkutatást tart, a nyomozás most indult, a hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az ügyről.

Csapásra készül Trump, felsorakozik a haderő

Az Egyesült Államok hadügyminisztériuma további jelentős mennyiségű fegyverzetet vezényel a Közel-Keletre – több hadihajót, légvédelmi eszközt és tengeralattjárót is – egy esetleges Irán elleni katonai csapás előkészítéseként, amennyiben Donald Trump elnök így dönt – közölték amerikai tisztségviselők.

PALM BEACH, FLORIDA - DECEMBER 28: U.S. President Donald Trump listens during a press conference with Ukrainian President Volodymyr Zelensky following their meeting at Trumps Mar-a-Lago club on December 28, 2025 in Palm Beach, Florida. Trump invited Zelensky to his private club to work on the U.S.-proposed peace plan to end the war in Ukraine, as the conflict approaches four years since the sudden full-scale invasion by Russia on February 24, 2022. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Csapásra készül Trump Fotó: AFP

Szlovákia az Ukrajnába irányuló áramexport felfüggesztését is mérlegeli

Szlovákia az Ukrajnán keresztül érkező kőolajszállítás megszakadása nyomán újabb ellenlépéseket helyezett kilátásba. A dízelexport leállítása után az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállítás felfüggesztését is mérlegeli – közölte Robert Fico.

Orbán Viktor Washingtonban élő sajtótájékoztatót tartott a Béketanács ülése után

Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban tartott sajtótájékoztatót a Béketanács első ülését követően. A kormányfő értékelte a tanácskozás eredményeit és a magyar–amerikai kapcsolatok aktuális helyzetét is, de beszélt arról is, hogy Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen. 

Közvetítésünket a sajtótájékoztatóról itt olvashatja.

Ukrajna a zűrzavarban érdekelt

A Barátság kőolajvezeték kapcsán Orbán Viktor a sajtótájékoztatón elmondta, ne lássunk bele többet annál, mint ami. – Itt arról van szó, hogy az ukránoknak az az érdekük, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon, mert a mostani kormányt ők úgy értelmezik, mint ukránellenes kormányt. Ebben nincsen igazuk. Magyarország kormánya egy magyarbarát kormány, minden segítséget megadunk, ami nem tesz tönkre bennünket – jegyezte meg Orbán Viktor. Hozzátette, az a kérdés, hogy hogy tud Ukrajna hozzájárulni a magyar kormányváltáshoz. – Ezen gondolkodnak Kijevben és eszerint is járnak el. Ugye azt tudjuk, hogy finanszírozzák a Tiszát. Tehát arról pontos tudásunk van abban a formában, hogy meglehetősen kifinomult informatikai szolgáltatásokat adnak át és végeznek a Tisza javára ellenszolgáltatás nélkül – emlékeztetett, és hozzátette, most azzal próbálkoznak, hogy ha nem jön olaj Ukrajnából és a magyar kormány nem tudná megoldani az ország energiaellátását olcsó olajjal, akkor a benzin ára fölmenne ezer forintra, és a rezsi is megugrana. Mint mondta:

Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, lehetőleg olyan természetű zűrzavar, amelynek az árát az emberek fizetik meg, és így hozzá tudnak járulni egy nekik kedvező ukránbarát kormány létrehozásához.

A Magyar Nemzet kérdésére, miszerint milyen kapuk nyílhatnak meg Magyarország előtt, a miniszterelnök elmondta, a béketanács az ENSZ-en kívül van és sokkal hatékonyabbnak tűnik.

Borítókép: Javier Milei, Orbán Viktor és Gianni Infantino (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu