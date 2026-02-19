rendőrségAndrás hercegőrizet

Letartóztatták András volt yorki herceget

Őrizetbe vették András volt yorki herceget hivatali visszaélés gyanúja miatt – számolt be róla a BBC. A rendőrség több ingatlanban is házkutatást tart, a nyomozás most indult, a hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az ügyről.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 12:07
Fotó: ALASTAIR GRANT Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A BBC információi szerint február 19-én őrizetbe vették András volt yorki herceget hivatali visszaélés gyanúja miatt. 

Letartóztatták András volt yorki herceget (Fotó: AFP)
Letartóztatták András volt yorki herceget (Fotó: AFP)

A rendőrség közleménye szerint a ma 66 éves érintett jelenleg is rendőrségi őrizetben van. A hatóságok Berkshire és Norfolk megyében található címeken folytatnak házkutatást az ügy részeként

 – írja a BBC. Hozzáteszi: jelentős előrelépés történt az Epstein-akták kivizsgálásában.

A gyanú a herceg korábbi, kereskedelmi különmegbízotti időszakához kapcsolódó dokumentumokra vonatkozik, amelyek a feltételezések szerint Jeffrey Epsteinhez kerülhettek. A rendőrség korábban azt is vizsgálta, hogy Epstein egy nőt küldött az Egyesült Királyságba Andrással való szexuális találkozó céljából.

A BBC értesülései szerint a mostani letartóztatás kizárólag a hivatali visszaélés gyanújára vonatkozik.

Oliver Wright rendőrfőkapitány-helyettes úgy fogalmazott: alapos előzetes vizsgálatot követően indították meg a hivatalos nyomozást a feltételezett bűncselekmény ügyében. Hozzátette, kiemelten fontos a vizsgálat tárgyilagosságának és integritásának megőrzése, ugyanakkor a jelentős közérdeklődésre tekintettel a rendőrség a megfelelő időben tájékoztatást ad majd.

A BBC szerint járműveket – feltehetően jelöletlen rendőrautókat – láttak a norfolki Sandringham-birtokon, ahol András volt yorki herceg jelenleg él, miután korábban windsori otthonát elhagyta.

A BBC értesülései alapján ez az első alkalom, hogy a korábbi herceget letartóztatták.

Sean Coughlan királyi tudósító szerint a letartóztatás önmagában nem tekinthető a bűnösség bizonyítékának, és egyelőre vádemelés sem történt. András következetesen tagad minden ellene felhozott vádat. 

A részletekről egyelőre nem közöltek további információkat, a nyomozás folyamatban van.

Borítókép: András volt yorki herceg (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu