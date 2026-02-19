A BBC információi szerint február 19-én őrizetbe vették András volt yorki herceget hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Letartóztatták András volt yorki herceget
Őrizetbe vették András volt yorki herceget hivatali visszaélés gyanúja miatt – számolt be róla a BBC. A rendőrség több ingatlanban is házkutatást tart, a nyomozás most indult, a hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket az ügyről.
A rendőrség közleménye szerint a ma 66 éves érintett jelenleg is rendőrségi őrizetben van. A hatóságok Berkshire és Norfolk megyében található címeken folytatnak házkutatást az ügy részeként
– írja a BBC. Hozzáteszi: jelentős előrelépés történt az Epstein-akták kivizsgálásában.
A gyanú a herceg korábbi, kereskedelmi különmegbízotti időszakához kapcsolódó dokumentumokra vonatkozik, amelyek a feltételezések szerint Jeffrey Epsteinhez kerülhettek. A rendőrség korábban azt is vizsgálta, hogy Epstein egy nőt küldött az Egyesült Királyságba Andrással való szexuális találkozó céljából.
A BBC értesülései szerint a mostani letartóztatás kizárólag a hivatali visszaélés gyanújára vonatkozik.
Oliver Wright rendőrfőkapitány-helyettes úgy fogalmazott: alapos előzetes vizsgálatot követően indították meg a hivatalos nyomozást a feltételezett bűncselekmény ügyében. Hozzátette, kiemelten fontos a vizsgálat tárgyilagosságának és integritásának megőrzése, ugyanakkor a jelentős közérdeklődésre tekintettel a rendőrség a megfelelő időben tájékoztatást ad majd.
A BBC szerint járműveket – feltehetően jelöletlen rendőrautókat – láttak a norfolki Sandringham-birtokon, ahol András volt yorki herceg jelenleg él, miután korábban windsori otthonát elhagyta.
A BBC értesülései alapján ez az első alkalom, hogy a korábbi herceget letartóztatták.
Sean Coughlan királyi tudósító szerint a letartóztatás önmagában nem tekinthető a bűnösség bizonyítékának, és egyelőre vádemelés sem történt. András következetesen tagad minden ellene felhozott vádat.
A részletekről egyelőre nem közöltek további információkat, a nyomozás folyamatban van.
Borítókép: András volt yorki herceg (Fotó: AFP)
