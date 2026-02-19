Letartóztatták András volt yorki herceget

A rendőrség közleménye szerint a ma 66 éves érintett jelenleg is rendőrségi őrizetben van. A hatóságok Berkshire és Norfolk megyében található címeken folytatnak házkutatást az ügy részeként

– írja a BBC. Hozzáteszi: jelentős előrelépés történt az Epstein-akták kivizsgálásában.

A gyanú a herceg korábbi, kereskedelmi különmegbízotti időszakához kapcsolódó dokumentumokra vonatkozik, amelyek a feltételezések szerint Jeffrey Epsteinhez kerülhettek. A rendőrség korábban azt is vizsgálta, hogy Epstein egy nőt küldött az Egyesült Királyságba Andrással való szexuális találkozó céljából.

A BBC értesülései szerint a mostani letartóztatás kizárólag a hivatali visszaélés gyanújára vonatkozik.

Oliver Wright rendőrfőkapitány-helyettes úgy fogalmazott: alapos előzetes vizsgálatot követően indították meg a hivatalos nyomozást a feltételezett bűncselekmény ügyében. Hozzátette, kiemelten fontos a vizsgálat tárgyilagosságának és integritásának megőrzése, ugyanakkor a jelentős közérdeklődésre tekintettel a rendőrség a megfelelő időben tájékoztatást ad majd.