Lex Wexner milliárdos vállalkozót is meghallgatták az amerikai kongresszusban az Epstein-ügyben

A Victoria’s Secret fehérneműgyártó egykori vezérigazgatóját is meghallgatta az amerikai kongresszus alsóházának Epstein-botrányt vizsgáló felügyeleti bizottsága szerdán. A milliárdos vállalkozó Lex Wexner a nyilvánosságra hozott nyitóbeszédében hiszékenységre hivatkozott.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 02. 18. 23:59
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Lex Wexner, akit az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda egy 2019-es dokumentuma Jeffrey Epstein egyik tettestársaként említett, a testület zárt ajtók mögött tartott meghallgatásán hangsúlyozta, hogy Epstein felhasználta őt, de a bűncselekményekről nem volt tudomása.

A képviselőház felügyeleti bizottsága Lex Wexner után a jövő héten Bill Clinton volt amerikai elnököt is meghallgatja
Wexner a nyilvánosságra hozott nyitóbeszédének szövege szerint saját magát „naivnak, ostobának és hiszékenynek” mondta, amiért valamennyire is megbízott Jeffrey Epsteinben, aki „átejtette” őt.

A 88 éves üzletember egyben azt hangoztatta, hogy semmi rosszat nem követett el, nincs rejtegetni valója, Jeffrey Epsteinnel minden kapcsolatát megszüntette, miután az első szövetségi nyomozás megindult ellene.

Jeffrey Epstein pénzügyi tanácsadóként dolgozott Lex Wexnernek.

A képviselőház felügyeleti bizottsága a múlt héten Ghislaine Maxwellt, Jeffrey Epstein egykori barátnőjét hallgatta meg, aki egyedüliként kapott börtönbüntetést az Epstein-féle, bűnszervezetben, részben kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt.

A kongresszusi testület szintén zárt ajtók mögött a jövő héten Bill Clinton volt elnököt és Hillary Clinton egykori First Ladyt és külügyminisztert hallgatja meg.

