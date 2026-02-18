Clintonék is elkezdtek beavatkozni a magyar választásokba

„Ha egy átlagmagyar lennék, a következő lenne az álláspontom: olyan embert szeretnék megválasztani, aki Magyarországért van, nem pedig olyat, aki Donald Trump bábja” – fogalmazott Hillary Clinton.

Bill Clinton volt amerikai elnököt és Hillary Clintont republikánus képviselők folyamatosan számonkérik. Az követelik például, hogy a házaspár tegyen személyes vallomást az Epstein-ügyben, ezt azonban ők megtagadták. A szoros kapcsolat vitathatatlan, Jeffrey Epstein élettársa, a húsz évre elítélt Ghislaine Maxwell jelen volt a volt elnök lánya, Chelsea Clinton esküvőjén – írja a tényfeltáró blog.

Borítókép: Hillary és Bill Clinton (Fotó: AFP)