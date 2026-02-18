Hillary ClintonTűzfalcsoportválasztás

Clintonék is elkezdtek beavatkozni a magyar választásokba

Az Epstein-botrányban súlyosan érintett volt demokrata amerikai külügyminiszter, Hillary Clinton a BBC-nek adott interjúban akart utat mutatni a magyaroknak – hívja fel rá a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 16:20
Bill és Hillary Clinton Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ha egy átlagmagyar lennék, a következő lenne az álláspontom: olyan embert szeretnék megválasztani, aki Magyarországért van, nem pedig olyat, aki Donald Trump bábja” – fogalmazott Hillary Clinton.

Bill Clinton volt amerikai elnököt és Hillary Clintont republikánus képviselők folyamatosan számonkérik. Az követelik például, hogy a házaspár tegyen személyes vallomást az Epstein-ügyben, ezt azonban ők megtagadták. A szoros kapcsolat vitathatatlan, Jeffrey Epstein élettársa, a húsz évre elítélt Ghislaine Maxwell jelen volt a volt elnök lánya, Chelsea Clinton esküvőjén – írja a tényfeltáró blog.

Borítókép: Hillary és Bill Clinton (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekMünchen

Kis tiszás müncheni sörpuccs

Megyeri Dávid avatarja

Épelméjű ember nem csap ilyen visszatetsző botrányt a borzalmas történelmi áthallások miatt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.