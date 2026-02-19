Rendkívüli

Gulyás Gergely: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

ukránTisza Pártelemzőbeismerés

Ukrán beismerés: a Tisza manipulálja a közvélemény-kutatásokat

Az ukrán elemző szerint a Tisza manipulálja a közvélemény-kutatásokat, ezért nem áll olyan jól, mint ahogy azt a felmérésekben mutatják. Hozzáteszi, hogy Ukrajna számára rendkívül pozitív lenne, ha a Tisza Párt győzne, mert lehetővé válna Ukrajna EU-csatlakozása és még katonai támogatásra is számíthatnának.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 10:45
Magyar Péter
Magyar Péter Forrás: AFP
Napvilágot látott egy videófelvétel, amiben egy ukrán elemző nyíltan beszél arról, hogy az ellenzék, jelen esetben a Tisza Párt manipulálja a közvélemény-kutatások eredményeit, hogy fölényét sugallja szimpatizánsai felé. 

Ukrán beismerés: A Tisza manipulálja a kutatásokat
Ukrán beismerés: a Tisza manipulálja a kutatásokat.

Az ukrán szakértő továbbá elmondja, hogy Ukrajna számára hatalmas pozitívum lenne a Tisza győzelme, mert egy ukránbarát kormány kerülne hatalomra, ami kinyitná az ajtókat az uniós csatlakozás és akár a Magyarországról származó katonai támogatások előtt is.

Bogdan Popov a felvételen így fogalmaz: 

Meg kell érteni, hogy a nyugati sajtó, elnézést a kifejezésért lényegében forrásvadász közvélemény-kutatásokat közöl olyan szervezetektől, amelyek az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok és más, olyan államok finanszírozásából működnek, amelyek nem igazán rajonganak Orbánért

– jelentette ki.

Hozzátette, hogy ott bizony van egyfajta manipuláció az ellenzéki erők javára. 

Ukrajnának az az érdeke, hogy Magyarországon az ellenzék nyerjen. Ez számunkra egy pluszszövetségest jelentene az Európai Unió közepén. Ez komoly lökést adna Ukrajna európai integrációjának, a katonai támogatásnak, az Oroszország elleni szankcióknak

 – mondta.

Arra a kérdésre, hogy szerinte mennyire változik meg az ellenzéki retorika abban az esetben, ha Magyar Péter győz, aki teljes mértékben Ukrajna-párti, így válaszolt.

Ez egy 180 fokos fordulat lenne. Ezért szerintem még katonai segítséget is láthatunk majd. Garantálni tudom, hogy nagyon komoly és kifejezetten Ukrajna számára pozitív változásokat fogunk tapasztalni. Ez számunkra pluszpontokat jelentene az energetika területén a gazdaságban és katonai-technikai együttműködésben

– állította az ukrán elemző.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

