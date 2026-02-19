Orbán ViktorJavier MileiBéketanács

Orbán Viktor megtalálta a közös hangot Javier Mileivel

A magyar miniszterelnök a világ több más vezetőjével együtt vett részt Washingtonban a Béketanács ülésén. Orbán Viktor Javier Milei argentin elnök mellett foglalt helyet, akivel láthatólag már megtalálták a közös hangot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 18:21
Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
A miniszterelnök és az argentin elnök olyan jól érezték magukat a Béketanács ülésén, hogy az még a szomszédoknak is feltűnt. Orbán Viktor erről közösségi oldalán meg is osztott egy videót. 

Fotó: SAUL LOEB / AFP

A miniszterelnök bejegyzésében azt írta, hogy ha így folytatják, a végén még szétültetik őket. 

Javier Milei egyébként nem ismeretlen a jobboldali politikában, hiszen a politikus számos nemzetközi rendezvényen felszólalt már, köztük a CPAC-en is 2025-ben. Argentína egyébként szintén az alapító tagja a Béketanácsnak

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Javier Milei argentin elnök (Fotó: AFP)

Béketanács

Orbán Viktor felszólalt Washingtonban – mutatjuk a teljes beszédet + videó

Béketanács

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

