Orbán Viktor megtalálta a közös hangot Javier Mileivel

A miniszterelnök és az argentin elnök olyan jól érezték magukat a Béketanács ülésén, hogy az még a szomszédoknak is feltűnt. Orbán Viktor erről közösségi oldalán meg is osztott egy videót.

Orbán Viktor megtalálta a közös hangot az argentin elnökkel

Fotó: SAUL LOEB / AFP

A miniszterelnök bejegyzésében azt írta, hogy ha így folytatják, a végén még szétültetik őket.