Orbán Viktor megtalálta a közös hangot Javier Mileivel

A miniszterelnök és az argentin elnök olyan jól érezték magukat a Béketanács ülésén, hogy az még a szomszédoknak is feltűnt. Orbán Viktor erről közösségi oldalán meg is osztott egy videót.
A miniszterelnök bejegyzésében azt írta, hogy ha így folytatják, a végén még szétültetik őket.
Javier Milei egyébként nem ismeretlen a jobboldali politikában, hiszen a politikus számos nemzetközi rendezvényen felszólalt már, köztük a CPAC-en is 2025-ben. Argentína egyébként szintén az alapító tagja a Béketanácsnak.
