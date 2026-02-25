Egy új világrend van kialakulóban a szemünk előtt + videó

Rendkívüli

A Béketanácshoz való csatlakozás megtárgyalását, illetve ratifikációját kérte az Országgyűléstől Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

2026. 02. 25. 13:53
Orbán Viktor és Szijjártó Péter Forrás: MTI
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az Országgyűlés ülésén arról számolt be, hogy világszerte több véres háború és fegyveres konfliktus zajlik napjainkban is, és a nemzetközi szervezetek az elmúlt évtizedekben kudarcot vallottak ezek rendezésében.

Egy új világrend van kialakulóban a szemünk előtt
Egy új világrend van kialakulóban a szemünk előtt. Fotó: MTI

Ezek után azt gondolom, nem véletlen, hogy egy új világrend van kialakulóban a szemünk előtt. Egy új nemzetközi rendszer jön létre, amelyben semmi sem lesz olyan, mint korábban. Egész egyszerűen a régi működési szempontok megszűnnek. Korábban a nemzetközi politikai rendszer, a világrend alapját és a szervezőerejét a nemzetközi szervezetek jelentették, a nemzetközi intézmények, amelyek a nemzetközi jogot próbálták érvényesíteni és a nemzetközi sztenderdeknek próbáltak érvényt szerezni

– mondta. Ezzel szemben szavai szerint az új világrendben megnő a jelentősége a kormányközi együttműködésnek, a kétoldalú kapcsolatoknak, a személyes viszonyoknak és a vezetők közötti barátságoknak – folytatta. Majd üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök létrehozta a Béketanácsot, és úgy vélekedett, hogy a 2020-as Ábrahám-megállapodások után ez adja a legjobb reményt a közel-keleti békére. Szijjártó Péter rámutatott, hogy a Közel-Kelet biztonsága szorosan összefügg Európa biztonságával, és a migrációt nevezte e téren a legfontosabb összekötő kapocsnak.

Hogyha béke, nyugalom van a Közel-Keleten, akkor az Európába irányuló migráció is jóval alacsonyabb intenzitású. Ha a Közel-Keleten nem sikerül békét és nyugalmat teremteni, akkor a migrációs hullámok ebből a térségből ismételten nagy mértékben indulnak meg Európa irányába, és ezeknek a hullámoknak egy része bizony a szárazföldi útvonalon, a Nyugat-Balkánon érkezik Európa kapujába, ami jelen esetben a mi déli határunk

– figyelmeztetett. Majd hozzátette, hogy a közel-keleti biztonsági helyzet dönti el nagymértékben, hogy Magyarországon a déli határ védelme könnyebb vagy éppen nehezebb feladat. Márpedig a magyar kormány abból a célkitűzéséből nem hajlandó leadni, hogy Magyarország továbbra is egy migránsmentes ország legyen. A miniszter leszögezte, hogy a Béketanácshoz való csatlakozásnak így nemcsak elvi, morális alapja volt, hanem Magyarország nemzetbiztonsági érdekei is ezt a lépést diktálták. Kiemelte, hogy míg korábban Európában egyedül hazánk szorgalmazta a béketeremtést Ukrajnában, az ezt célzó erőfeszítések Donald Trump tavalyi hivatalba lépésével jelentősen felerősödtek.

Az Európai Unióban egy nagy vita alakult ki a Béketanács kapcsán. Egyesek Brüsszelből, alapvetően az intézmények és néhány nyugat-európai tagállam is azt szorgalmazta, hogy legyen közös álláspont ebben a kérdésben

– tájékoztatott.

Mi ezt mindvégig elleneztük, ugyanis mi úgy látjuk, hogy ez szuverén nemzeti hatáskör. Minden ország eldöntheti, hogy mit gondol erről a kezdeményezésről, csatlakozik-e hozzá vagy más álláspontot alakít ki. Ugyanakkor azt a kérdést érdemes volt felvetni ezen vita során is, hogy mi az alternatíva

– mondta. Majd aláhúzta, hogy az európai javaslat, amely a közel-keleti béke reményét legalább olyan mértékben elhozza, mint Trump elnök kezdeményezése, a Béketanács. És erre a kérdésre válasz nincsen, mert az európaiak nem tudnak előállni olyan javaslattal, amely a Béketanácshoz hasonló reményekkel kecsegtetne.

Ez még egy ok volt arra, hogy a kormány úgy döntsön, hogy részt vesz a Béketanácsban. A magyar miniszterelnök részt vett az alakuló ülésen Washingtonban múlt héten. Korábban Davosban aláírta a csatlakozásról szóló dokumentumot. A csatlakozás pénzügyi teherrel Magyarország számára nem jár. Mindezek alapján azt kérem a tisztelt Országgyűléstől, hogy tárgyalja meg a kormány előterjesztését és döntsön úgy, hogy ratifikálja a Béketanácshoz való csatlakozását Magyarországnak

 – összegzett.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

