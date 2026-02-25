Egy új világrend van kialakulóban a szemünk előtt + videó

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az Országgyűlés ülésén arról számolt be, hogy világszerte több véres háború és fegyveres konfliktus zajlik napjainkban is, és a nemzetközi szervezetek az elmúlt évtizedekben kudarcot vallottak ezek rendezésében.

Egy új világrend van kialakulóban a szemünk előtt. Fotó: MTI

Ezek után azt gondolom, nem véletlen, hogy egy új világrend van kialakulóban a szemünk előtt. Egy új nemzetközi rendszer jön létre, amelyben semmi sem lesz olyan, mint korábban. Egész egyszerűen a régi működési szempontok megszűnnek. Korábban a nemzetközi politikai rendszer, a világrend alapját és a szervezőerejét a nemzetközi szervezetek jelentették, a nemzetközi intézmények, amelyek a nemzetközi jogot próbálták érvényesíteni és a nemzetközi sztenderdeknek próbáltak érvényt szerezni

– mondta. Ezzel szemben szavai szerint az új világrendben megnő a jelentősége a kormányközi együttműködésnek, a kétoldalú kapcsolatoknak, a személyes viszonyoknak és a vezetők közötti barátságoknak – folytatta. Majd üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök létrehozta a Béketanácsot, és úgy vélekedett, hogy a 2020-as Ábrahám-megállapodások után ez adja a legjobb reményt a közel-keleti békére. Szijjártó Péter rámutatott, hogy a Közel-Kelet biztonsága szorosan összefügg Európa biztonságával, és a migrációt nevezte e téren a legfontosabb összekötő kapocsnak.