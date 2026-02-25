Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: elrendelték a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését + videó

Magyar Péterbrüsszeltisza pártnemzeti petícióháborúVitályos Eszter

Magyar Péter lepaktált azokkal, akik háborúba és üzemanyagválságba akarják taszítani Magyarországot + videó

Magyar Péter lepaktált a háborúpárti brüsszeli elittel és az ukrán vezetéssel, amely veszélyezteti Magyarország békéjét és energiabiztonságát – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Vitályos Eszter. A kormányszóvivő videóüzenetben arra kérte a magyarokat, hogy a nemzeti petícióval tiltakozzanak és küldjenek három határozott, világos és félreérthetetlen nemet Brüsszelre, Kijevre és a Tisza Pártra.

2026. 02. 25.
A Magyar Péter vezette Tisza Párt Brüsszel- és ukránpártiságára, a nemzeti petíció fotosságára hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter a közösségi oldalán közzétett videóüzenetében.  

Budapest, 2026. február 19. Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 19-én. MTI/Balogh Zoltán
Vitályos Eszter kormányszóvivő. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

– Arra kérek most minden magyar embert, hogy küldjünk három határozott, világos és félreérthetetlen nemet. Egyet Brüsszelnek, egyet Kijevnek és egyet a Tiszának, eddig és ne tovább! – fogalmazott a kormányszóvivő. 

Vitályos Eszter kijelentette: 

A baloldaltól sok mindent láttunk már. Nagy, sorsdöntő kérdésekben soha nem a magyar emberek oldalára állnak, hanem idegen érdekeket szolgálnak. De amit most látunk a Tiszától, az minden eddiginél tovább megy. Ez figyelmeztetés mindannyiunk számára.

 Rámutatott: az elmúlt napok eseményei egyértelművé tették, hogy Magyar Péter megállapodást kötött a háborúpárti brüsszeli elittel és az ukrán vezetéssel. 

– Magyar Péter lepaktált azokkal, akik háborúba és üzemanyagválságba akarják taszítani Magyarországot. Lepaktált a háborúpárti brüsszeli elittel, amely felelőtlenül sodorja Európát ebbe a háborúba, amely vég nélkül önti az európai emberek pénzét Ukrajnába, amely már egészen ott tart, hogy nyíltan beszél magyar katonák háborúba küldéséről, és lepaktált a magyarokat fenyegető ukrán vezetéssel is. Azzal a vezetéssel, amely hetek óta blokkolja a kőolajszállítást Magyarország felé, azzal, amely megtámadta a Barátság vezetéket. Azzal, amely katonai beavatkozással és erőszakkal fenyegeti a magyarokat

– sorolta a fideszes politikus.  

Hangsúlyozta:

Magyar Péter a hatalomért cserébe ezekkel kötött paktumot. A Tisza bizony összejátszik a háborúpárti ukrán vezetéssel és a brüsszeli elittel. Ez kőkeményen Magyarország békéjéről, biztonságáról és energiájáról szól.

A kormányszóvivő a videó végén ismét a nemzeti petíció fontosságát hangsúlyozta. – Itt az idő kiállni. Itt az idő világossá tenni, hogy a magyar emberek nem kérnek ebből. Mindenki megteheti most három jó nagy nemmel. Tisztelettel kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz – fogalmazott a kormányszóvivő. 

 

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

 

