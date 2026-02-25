Orbán Viktorukrajnai háborúUkrajna

Orbán Viktor: Brüsszel azért akar Tisza-kormányt, hogy Magyarország is csatlakozzon a háborúhoz

Kijevben nagy összegyülekezés volt, Von der Leyennel az élen az európai vezetők megállapodtak Zelenszkijjel, hogy folytatják a háborút – fogalmazott a miniszterelnök friss videójában. Orbán Viktor egyúttal hangsúlyozta, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt már megkötötte a müncheni titkos paktumot, amely értelmében háborúba vinnék hazánkat, így nem lehet kérdés a választás igazi tétje.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 11:15
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A miniszterelnök közösségi oldalán reagált a tegnapi kijevi találkozóra, az ukrán olajembargóra, valamint a müncheni paktum kérdésére. Orbán Viktor a friss videójában hangsúlyozta, hogy Brüsszel ismét hitet tett a háború folytatása mellett, Magyar Péter pedig már igent mondott a háborús tervekre Münchenben. 

Orbán Viktor szerint a nemzeti kormány továbbra is a béke oldalán áll
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök a videóban elmondta, hogy tegnap Ursula von der Leyennel az élen az európai vezetők ismét hitet tettek a háború folytatása mellett, emellett pedig a ukrán olajembargó kérdése is napirenden van, ami kapcsán Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy „ezzel kell első helyen foglalkozni”. 

A miniszterelnök egyúttal kitért a választás tétjére és a kampányba való ukrán beavatkozásra is. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter támogatása a nemzeti kormánnyal szemben valóban a kampány része. 

Igen, ez a háborús terv része, hogy minden európai országot bele kell vinni ebbe a háborúba. Most vagyunk még azért ketten-hárman, akik ki akarunk maradni ebből, szlovákok, csehek, magyarok egyértelműen, de bennünket is be akarnak vinni, ehhez kell egy kormány, amely igent mond Brüsszel követelésére

– fogalmazott. 

Orbán Viktor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány továbbra is nemet mondd Brüsszel követeléseire, tehát egyértelmű, hogy egy másik kormányt szeretnének Magyarország élén látni. 

A mi nemzeti kormányunk nemet mond, szeretnének egy olyan kormányt, egy Tisza-kormányt, amely igent mond. Erre nézve meg is kötötték Magyar Péterrel és a Tiszával a megállapodást ebben a bizonyos müncheni titkos paktumban. Ez a választás tétje. Ha ki akarunk maradni a háborúból, ha a biztonság a fontos, akkor a nemzeti kormány, ha változtatunk, és bemegyünk a háborúba, akkor Tisza Párt. Én azt javaslom, hogy szavazzunk a biztonságra

– hangsúlyozta. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

