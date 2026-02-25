Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: elrendelték a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését + videó

Drámai fordulat az európai politikában a háborúpártiság

Deutsch Tamás szerint ma két markáns álláspont van az Európai Unióban: egy agresszív háborúpárti brüsszeli álláspont és egy rendíthetetlen békepárti meggyőződés. A Fidesz politikusa egyúttal elmondta, hogy az Európai Parlamentben az összes tiszás képviselő megszavazta, hogy feltétel nélkül támogatják Ukrajnát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 12:20
Deutsch Tamás arról beszélt, hogy Brüsszelben kétféle gondolkodásmód, két politikai irányzat feszül egymásnak: egy engesztelhetetlen, radikális, egyre agresszívebb háborúpárti és egy rendíthetetlen békepárti meggyőződés. A Fidesz politikusa szerint Brüsszelben a többségi álláspont az agresszív háborúpártiság, és ez drámai fordulat a békeprojektként létrejött európai együttműködésben. Korábban senki sem vitatta, hogy az együttműködésnek – bármilyen vitái vannak is az abban részt vevő országoknak – a béke fenntartását kell szolgálnia. Ezért nem volt a politikai diskurzus része, hogy lehet-e háborúpárti politikát folytatni.

A Fidesz vezérszónoka hangsúlyozta, hogy ma nyílt háborús propagandát folytat Brüsszel
A Fidesz vezérszónoka hangsúlyozta, hogy Brüsszel ma nyílt háborús propagandát folytat. Fotó: Hans Lucas

Kitért arra: a brüsszeli, szélsőségesen háborúpárti elképzelést képviselő politikusok az elmúlt időszakban több alkalommal összegyűltek, Münchenben, majd Kijevben találkoztak, és megállapodást kötöttek, hogy minden eszközzel és elképesztő összegekkel támogatni fogják az ukrajnai öldöklést.

Az Európai Unió eddig 193,3 milliárd eurót fordított Ukrajna finanszírozására, és eldöntötték hogy további 32,6 milliárd eurót adnak 2026–2027-ben. Ezt kívánják még „megfejelni” egy kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönnel és további 366 milliárd eurónyi összeggel a 2028 utáni hétéves keretköltségvetésből, valamint 1500 milliárdnyi háborús finanszírozást, illetve Ukrajnának nyújtandó további támogatást követel az Európai Bizottság elnöke – mondta.

Kifejtette, brüsszeli vezető politikusok nyílt háborús propagandát folytatnak plakátokkal, reklámfilmekkel, háborús jogszabályokat hoznak, és többéves hadi költségvetést akarnak elfogadni, továbbá Ukrajna hipergyorsított tagfelvételére készülnek úgy, hogy Ukrajnának csak a felvétele után kellene teljesítenie a tagsághoz szükséges feltételeket.

Végül durva uniós jogszabálysértéssel akarják leválasztani Európát, most elsősorban Magyarországot és Szlovákiát az olcsó orosz energiaforrásról. A békepárti országokat zsarolják, Magyarország esetében durván és közvetlenül, a politika alapvető szabályait és a jogi normákat megsértve beleszólnak a választási kampányba.

Kitért arra is: a háborúpártiság a magyar politikában is megjelent, a Tisza Párt és annak elnöke szélsőségesen háborúpárti álláspontot képvisel. Ezt nem Magyar Péter mondja magáról, hanem Manfred Weber, Magyar Péter „főnöke” állította róla. Kitért arra is: az Európai Parlamentben az összes tiszás képviselő megszavazta, hogy feltétel nélkül támogatják Ukrajnát, megszavazták, hogy a tagállamok együttműködnek Ukrajna védelmi szükségleteinek kielégítésében, és támogatják Ukrajna uniós csatlakozásának előmozdítását.

Jelezte: a Fidesz támogatja támogatja a kormány által indított nemzeti petíciót is.

 

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz vezérszónoka (Forrás: Facebook/Deutsch Tamás)

