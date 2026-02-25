Gönczi Gábor: Mondjunk nemet!

– Mondjunk nemet az ukrán háború finanszírozására, mondjunk nemet az ukrán állam finanszírozására a következő tíz évben, illetve mondjunk nemet a rezsiárak háború miatti növelésére – mondta Gönczi Gábor a közösségimédia-oldalára kitett videóban.

Fotó: MTI/Purger Tamás

– Ezekben a hetekben, amikor látjuk, hogy mi történik a Barátság kőolajvezetékkel, látjuk, hogy mi történik abban az esetben, hogyha az ügyeinket nem a jelenlegi nemzeti kormány irányítja, akkor nagyon könnyen elveszhet a pénzünk, de ami ennél még rosszabb, akár háborúba is sodródhatunk.

Arra kérek tehát mindenkit, töltse ki a nemzeti petíciót

– folytatta a Tények műsorvezetője.

Ahogyan a Magyar Nemzet azt korábban megírta, már több mint 350 ezer petíciót küldtek vissza.