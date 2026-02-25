Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: elrendelték a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését + videó

Gönczi GáborbékeUkrajnanemzeti petícióháború

Gönczi Gábor: Mondjunk nemet!

A műsorvezető szerint látjuk, milyen, ha nem a nemzeti kormány irányítja az országot.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 25. 12:23
– Mondjunk nemet az ukrán háború finanszírozására, mondjunk nemet az ukrán állam finanszírozására a következő tíz évben, illetve mondjunk nemet a rezsiárak háború miatti növelésére – mondta Gönczi Gábor a közösségimédia-oldalára kitett videóban.

Budapest, 2026. január 29. A Nemzeti Petíció kérdőívei a kézbesítés napján egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én. A mintegy 7,6 millió küldemény kézbesítése országszerte nagyságrendileg öt hetet vesz igénybe. A kormány január 14-én jelentette be, hogy nemzeti petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

 – Ezekben a hetekben, amikor látjuk, hogy mi történik a Barátság kőolajvezetékkel, látjuk, hogy mi történik abban az esetben, hogyha az ügyeinket nem a jelenlegi nemzeti kormány irányítja, akkor nagyon könnyen elveszhet a pénzünk, de ami ennél még rosszabb, akár háborúba is sodródhatunk. 

Arra kérek tehát mindenkit, töltse ki a nemzeti petíciót

 – folytatta a Tények műsorvezetője.

Ahogyan a Magyar Nemzet azt korábban megírta, már több mint 350 ezer petíciót küldtek vissza.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

