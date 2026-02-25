Szijjártó Péter felháborító tényekre mutatott rá Ukrajna kapcsán

A háború kitörése óta 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott az Európai Unió Ukrajnának. Ez 73 ezer milliárd forint. Ez háromszorosa annak az összegnek, amit Magyarország a 2004-es uniós csatlakozás óta kapott. Egy nem európai uniós tagországnak négy év alatt háromszor annyi pénzt adtak, mint egy huszonkét éve csatlakozott közép-európai országnak

– mutatott rá.

Most pedig egy kilencvenmilliárd eurós hadikölcsön van napirenden. Ez 34 ezer milliárd forint. És micsoda szemenszedett hazugság! Azt állítják, hogy ez egy hitel, amit Ukrajna vissza fog fizetni. De kiket néznek hülyének? Mikor, miből, hogyan fizetne vissza Ukrajna akár egyetlen egy eurót is? – tette fel a kérdést.

És tervezik már a következő hétéves költségvetést, 2028-tól 2034-ig. Ebben 360 milliárd eurót akarnak adni az ukránoknak. Ez 136 ezer milliárd forint. Két módon tudják ezt a 360 milliárd eurót odaadni: vagy hitelt vesznek fel a nemzetközi pénzpiacokról, majd a tagállamok beledöglenek, hogy ezt visszafizessék, az unokákat meg a dédunokákat is eladósítják, vagy a másik, elveszik azoktól a céloktól, mint a kohéziós források

– tudatta.

Ez számunkra elfogadhatatlan. A külügyminiszteri tanács hétfői ülésén pedig világossá vált, hogy még ez is kevés. Ennél is tovább akarnak menni, és Ukrajna jóléti programjára 1500 milliárd eurót akarnak fordítani a következő tíz évben. Ez 475 ezer milliárd forintot jelentene – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter ezután sérelmezte, hogy a mostani brüsszeli vezetés a történelmi célokat félredobva az EU-t egy katonai szövetséggé akarja alakítani, amely a tagországai számára harci kötelezettségeket akar előírni. Leszögezte, hogy azért akarják folytatni a háborút, mert egy békemegállapodás rosszabb lenne Ukrajna és az EU számára, mint amilyen lett volna 2022 áprilisában, és akkor az állampolgárok jogosan tehetnék fel a kérdést, hogy miért is nem egyeztek meg évekkel ezelőtt jobb feltételek mellett?