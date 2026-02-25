Orbán BalázsBrüsszelorosz-ukrán háború

Brüsszel megegyezett Zelenszkijjel, ismét Ukrajnáról szól minden

Kedden a háborúpárti brüsszeli vezetők megegyeztek az ukrán elnökkel a háború folytatásáról, és új állásfoglalást adtak ki. A kialakult helyzetről Orbán Balázs a közösségi oldalán számolt be. A miniszterelnök politikai igazgatója sérelmezte, hogy Brüsszelt sem érdekli, ha a magyarok beleroppannak a magas energiaárakba.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 8:25
António Costa és Ursula Von der Leyen Forrás: AFP
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy Ursula von der Leyen és a többi brüsszeli vezető tegnap megállapodtak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a háború folytatásáról. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Parlament új állásfoglalásban rögzítette, hogy Ukrajna prioritást élvez

A brüsszeli vezetők tegnap megállapodtak Zelenszkijjel a háború folytatásáról
Orbán Balázs szerint a brüsszeli vezetők tegnap megállapodtak Zelenszkijjel a háború folytatásáról. Fotó: MTI

A politikai igazgató hangsúlyozta:

Az sem érdekli őket, ha közben a magyarok beleroppannak a magas energiaárakba.

 

Orbán Balázs úgy folytatta, hogy ha hagynák, Magyarországot is belerángatnák: 

Magyar Péter Münchenben paktumot kötött a brüsszeli vezetőkkel, amelyben Ukrajna finanszírozását, az olcsó energia feladását és Magyarország háborús elköteleződését vállalta.

„Magyarországnak ebből ki kell maradnia! A Fidesz a biztos választás.”

 

Borítókép: António Costa és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

