Brüsszel megegyezett Zelenszkijjel, ismét Ukrajnáról szól minden

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy Ursula von der Leyen és a többi brüsszeli vezető tegnap megállapodtak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a háború folytatásáról. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Parlament új állásfoglalásban rögzítette, hogy Ukrajna prioritást élvez.
A politikai igazgató hangsúlyozta:
Az sem érdekli őket, ha közben a magyarok beleroppannak a magas energiaárakba.
