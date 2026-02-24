Az Európai Parlament üzenete Washingtonnak és Moszkvának is szól

Az Európai Parlament (EP) február 24-én állásfoglalást adott ki Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának négy évéről és az igazságos békéhez vezető útról. Az EP megerősítette, hogy Ukrajna jövője az EU-ban van, és elismerték, hogy a tagjelölt ország európai integrációja stratégiai prioritás az EU-nak. Hangsúlyozták annak fontosságát, hogy felgyorsítsák a csatlakozási folyamatot.

Az Európai Parlament megerősítette, hogy Ukrajna európai integrációja stratégiai prioritás az EU számára. Fotó: AFP

Sürgették az EU-t és tagállamait, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget az európai kontinens biztonságáért, és továbbra is kitartóan nyújtsanak támogatást Ukrajnának.

Az Európai Parlament felszólította az EU-t, annak tagállamait, transzatlanti szövetségeseit és nemzetközi partnereit, hogy tegyenek még hatékonyabb katonai, politikai és diplomáciai erőfeszítéseket, és jelentősen növeljék az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, továbbá fokozzák az Oroszországra gyakorolt nyomást.

Hangsúlyozták, hogy egy jövőbeli békemegállapodásnak szilárd és hiteles biztonsági garanciákat kell kínálnia Ukrajnának, elkerülve az 1994. évi budapesti megállapodás megismétlődését. Az EP aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok béketárgyalásokkal kapcsolatos megközelítése miatt, amely az uniós képviselők szerint előnyben részesíti a rövid távú megállapodásokat és az Oroszországgal való stratégiai stabilitás megőrzését a valódi béketárgyalásokkal szemben. Felszólították az EU-t, hogy vezessen be további jelentős szankciókat, például a fennmaradó orosz és belarusz behozatal átfogó tilalmával, az eddig nem szankcionált nyersanyagokat célozva, és tiltsák be az Oroszországgal és Belarusszal folytatott kereskedelmi és üzleti tevékenységet.

Szorgalmazzák a Roszatommal és a Roszkoszmosszal való együttműködés megszüntetését és a szankciók elfogadását velük szemben, valamint üdvözlik az Oroszországgal szembeni 20. szankciócsomag közelgő elfogadását.

Sürgetik az EU-t, hogy a NATO-val együttműködve támogassa Ukrajna védelmi képességeinek megerősítését, és segítsék elő az ukrán védelmi technológiai integrációját az európai ipari bázisba. A tagállamokat arra szólították fel, hogy hajtsanak végre további beruházásokat, és alakítsanak ki partnerségeket Ukrajnával a közös fejlesztés és az ukrán ipar unión belüli termelése érdekében.

A tagállamokat felkérték arra is, hogy szállítsanak légvédelmi rendszereket Ukrajnának annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a kritikus infrastruktúra jobb védelmét, és lássák el Ukrajnát nagy hatótávolságú rakétarendszerekkel, hogy képesek legyenek katonai és stratégiai infrastruktúrák támadására.

Az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről és az orosz olaj behozatalának fokozatos megszüntetésére való felkészülésről szóló rendelet elfogadását jó ötletnek tartják és sürgetik a bizottságot, hogy a REPowerEU ütemterv keretében tett kötelezettségvállalásokkal összhangban gyorsítsa fel más orosz energiaforrások fokozatos kivezetését is. Sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy hét uniós tagállam 2025-ben több orosz energiát importált, mint 2024-ben, és kitértek rá, hogy az Északi Áramlat 1 és 2 csővezetékeket soha nem szabad újraindítani, és felszólítottak annak végleges leszerelésére.