Magyar PéterFideszOrbán BalázsTisza PártVálasztás 2026kampány

Orbán Balázs: Újabb hazugság, újabb gátlástalanság, ez a kampány sajnos ilyen lesz

A választási kampány első napját értékelte a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi bejegyzésben. Orbán Balázs szerint az ajánlásgyűjtés tempója és a leadott ívek száma egyértelmű erőviszonyokat mutatott. A kormánypártok kampányfőnöke arra is kitért, hogy már a rajtnál kibukott Magyar Péter újabb hazugsága.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 14:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kampány első napjának a tanulságait összegezte a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Balázs. 

Az ajánlások gyűjtése volt az első erőpróba (Forrás: Fidesz/Facebook)

„A választási kampány első napja fontos a nagy pártok számára abban a tekintetben, hogy erőt mutassanak: mennyi idő alatt hány ajánlást tudnak gyűjteni”– mutatott rá arra a kormánypártok kampányfőnöke arra, hogy a rajt hagyományosan a nagy pártok közötti verseny első komoly erőpróbája.

A politikus részletesen ismertette az ajánlásgyűjtés szabályait is.

– Minden jelöltnek 500 érvényes ajánlásra van szüksége, de aki tud, az többet ad le a biztonság kedvéért. A Nemzeti Választási Iroda az ajánlásokat ellenőrzi, és ha megvan az 500 érvényes ajánlás, akkor bekönyveli a jelöltet, további ajánlásokat nem kér és nem is tart számon – fogalmazott, és hozzátette: a további aláírásgyűjtés politikai jelentőségű, de hivatalosan nem kerül ellenőrzésre.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az első nap teljesítménye objektíven mérhető, mert a leadott ívek számából kiszámítható az ajánlások maximuma. 

A Tisza Párt kamuzására is kitért. 

– A nagyokosok a túloldalon nem számítottak rá, hogy ha már az első nap kamuznak, akkor ott rögtön le lehet bukni, hiszen közérdekű adatigényléssel kikérhető a visszavitt ívek száma. Ezután már csak a választás napján lehet újra lebukni, de ez egy másik tészta.

 Szépen bele is futottak a pofonba, Magyar Péter gátlástalanul sokkal nagyobb számot mondott be, mint a valóság

– idézte fel, rávilágítva a valóságra, miszerint a Fidesznek gyűlt össze először a szükséges ajánlás, a Fidesznél volt az első nyilvántartásba vett jelölt, és a nap végén az is kiderült, hogy 

a Fidesz 196 000 ajánlásnyi ívet vitt vissza, a Tisza csak 110 000 aláírásnak megfelelő ívet. 

– De az már csak vergődés – messziről érződik az izzadtságszag – kommentálta a Magyar Péter hazugságát mentegető telexes cikket. 
 

Újabb hazugság, újabb gátlástalanság bukott ki. Ez a kampány sajnos ilyen lesz. Ha az ellenfél vezetője ilyen – aki saját maga mondta, hogy az év vicce lenne, ha ő komoly pozíciót vállalna –, akkor az egész párt viselkedése ilyen

– vonta le a konzekvenciát, hozzáfűzve, hogy a nemzeti oldalnak ezzel nincs dolga.  

– Mindenkitől higgadtságot, nyugodtságot, szeretetet szeretnék kérni! – írta Orbán Balázs, aki végül köszönetet mondott az aktivistáknak. 

Még 49 nap padlógáz! Nekünk Magyarország jövője a legfontosabb, a brüsszeli ellenféllel nem foglalkozunk, csak azzal, hogy meg kell győzni minden hazaszerető magyar embert, hogy ilyen veszélyes világban Orbán Viktor a biztos választás

– zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Mirkó István)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu