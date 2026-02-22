Orbán Balázs: Újabb hazugság, újabb gátlástalanság, ez a kampány sajnos ilyen lesz

A kampány első napjának a tanulságait összegezte a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Balázs.

Az ajánlások gyűjtése volt az első erőpróba (Forrás: Fidesz/Facebook)

„A választási kampány első napja fontos a nagy pártok számára abban a tekintetben, hogy erőt mutassanak: mennyi idő alatt hány ajánlást tudnak gyűjteni”– mutatott rá arra a kormánypártok kampányfőnöke arra, hogy a rajt hagyományosan a nagy pártok közötti verseny első komoly erőpróbája.

A politikus részletesen ismertette az ajánlásgyűjtés szabályait is.

– Minden jelöltnek 500 érvényes ajánlásra van szüksége, de aki tud, az többet ad le a biztonság kedvéért. A Nemzeti Választási Iroda az ajánlásokat ellenőrzi, és ha megvan az 500 érvényes ajánlás, akkor bekönyveli a jelöltet, további ajánlásokat nem kér és nem is tart számon – fogalmazott, és hozzátette: a további aláírásgyűjtés politikai jelentőségű, de hivatalosan nem kerül ellenőrzésre.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az első nap teljesítménye objektíven mérhető, mert a leadott ívek számából kiszámítható az ajánlások maximuma.

A Tisza Párt kamuzására is kitért.

– A nagyokosok a túloldalon nem számítottak rá, hogy ha már az első nap kamuznak, akkor ott rögtön le lehet bukni, hiszen közérdekű adatigényléssel kikérhető a visszavitt ívek száma. Ezután már csak a választás napján lehet újra lebukni, de ez egy másik tészta.

Szépen bele is futottak a pofonba, Magyar Péter gátlástalanul sokkal nagyobb számot mondott be, mint a valóság

– idézte fel, rávilágítva a valóságra, miszerint a Fidesznek gyűlt össze először a szükséges ajánlás, a Fidesznél volt az első nyilvántartásba vett jelölt, és a nap végén az is kiderült, hogy

a Fidesz 196 000 ajánlásnyi ívet vitt vissza, a Tisza csak 110 000 aláírásnak megfelelő ívet.

– De az már csak vergődés – messziről érződik az izzadtságszag – kommentálta a Magyar Péter hazugságát mentegető telexes cikket.



Újabb hazugság, újabb gátlástalanság bukott ki. Ez a kampány sajnos ilyen lesz. Ha az ellenfél vezetője ilyen – aki saját maga mondta, hogy az év vicce lenne, ha ő komoly pozíciót vállalna –, akkor az egész párt viselkedése ilyen

– vonta le a konzekvenciát, hozzáfűzve, hogy a nemzeti oldalnak ezzel nincs dolga.