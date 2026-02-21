Orbán ViktorválasztásMagyar Péter

Tiszás lebukás, fölényes fideszes győzelem + videó

Az, hogy a Tisza lebukik, természetes, mert hát mindig hazudnak, az egész egy digitális blöff – közölte a miniszterelnök, miután kiderült, hogy Magyar Péteréknek jóval kevesebb ajánlásuk van, mint állították. Orbán Viktor nincs meglepve, előbb-utóbb a valós számok felszínre kerülnek.

2026. 02. 21. 19:48
– Fantasztikus nap ez a mai, óriási, az első igazi választási megmérettetés, hiszen ma lehetett megkezdeni az aláírások gyűjtését. Gratulálok a mieinknek, fantasztikus munkát végeztek, 190 ezer környékén gyűjtöttünk be aláírásokat néhány óra alatt, ez nagyon kemény munka, úgyhogy minden fideszesnek küldöm a jókívánságaimat – közölte Orbán Viktor. A miniszterelnök egyúttal arra is reagált, hogy amíg a Fidesz alig néhány óra alatt fantasztikus eredményt ért el, addig a Tisza most is csak elméletben teljesített jól.

Az, hogy a Tisza meg lebukik, természetes, mert hát mindig hazudnak, az egész egy digitális blöff, ami előbb-utóbb kipukkan és a valós számok a felszínre kerülnek, most is ez történt

– összegzett a kormányfő. Hozzátette: egyáltalán nincs meglepve, de a választásokig ezzel kell majd együtt élnünk.

– Magyar Péterék nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyokat nyerünk – jelentette ki Orbán Viktor.

