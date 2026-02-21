Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga – Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak + videó

Az ukránok mindent meg fognak tenni a következő hetekben is azért, hogy Magyarországon gazdasági káosz legyen, mert azt gondolják, hogy ezzel segíteni tudják az ellenzéket, de Magyarországot nem lehet zsarolni, aki belénk harap, annak ki fog törni a foga – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök (DPK) békéscsabai háborúellenes gyűlésén.

Orbán Viktor: Magyarországot nem lehet zsarolni, ha ilyen támadás ér egy országot, akkor azt ki kell védeni, és ellenlépéseket kell tenni (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Kell nekünk ezzel foglalkozni? Nem. Mindegy, mi van az ukránok fejében. Az a helyzet, hogy ez Magyarország, bennünket nem lehet megzsarolni. Itt birodalmak tűntek el, mi meg még mindig itt vagyunk. Nem fogunk megijedni néhány nagyszájú ukrán politikustól, nem fogunk megijedni néhány zsarolástól – jelentette ki. Úgy folytatta: „biztosan van néhány hibánk, de hogy ne lennénk dörzsöltek vagy agyasak, azt nem lehet mondani”. Hozzátette, pontosan tudják, hogy kell az ilyen helyzeteket kezelni, és kezelni is fogják.

Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga. Úgyhogy keressenek fogorvost az ukránok!

– fogalmazott.

Arra is kitért: ha nem tudtuk volna kivédeni az ukránok lépését, akkor a benzin holnap reggel ezer forintba kerülne. Ha hagynánk, hogy az orosz gázt is elzárják, azt jelentené, hogy míg a magyar emberek ma egy évben átlagban 250 ezer forintot fizetnek a háztartásuk rezsijére, ehelyett három-négyszer ennyit fizetnének. A csehek egymillió forintot fizetnek ugyanezért, a lengyelek 850 ezret – hívta fel a figyelmet.

A miniszterelnök hazugságnak nevezte, hogy lehetséges lenne megőrizni a rezsi mostani költségeit, és egyúttal, egy időben leválni az orosz gázról.

Ha be akarnak kényszeríteni egy sarokba, és levágni bennünket az orosz olcsó energiáról, az valójában jogellenes lépés az unió részéről – mutatott rá Orbán Viktor. Kijelentette: ha meg akarjuk védeni a pénztárcákat, a zsebünket, a családi kasszánkat és költségvetésünket, akkor az ilyen „Shelltől szalajtott szakértőkre” meg a Tiszára magára nemet kell mondanunk, a titokban megkötött müncheni paktumot szét kell rúgnunk, az ukránokkal szemben erőt kell mutatni, és folytatni azt a politikát, amit eddig folytattunk.