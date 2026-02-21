Orbán ViktorzsarolásUkrajna

Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga – Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak + videó

Magyarországot nem lehet zsarolni, az EU és az Ukrajna közötti társulási szerződés szerint Ukrajna ugyanis nem hozhat olyan döntést, amellyel bármely tagállam energiaellátását veszélyeztetné – tisztázta a miniszterelnök a háborúellenes gyűlés békéscsabai állomásán. Orbán Viktor egyúttal kijelentette, Magyarországot nem lehet zsarolni, ha ilyen támadás ér egy országot, akkor azt ki kell védeni és ellenlépéseket kell tenni.

Munkatársunktól
2026. 02. 21. 19:28
Az ukránok mindent meg fognak tenni a következő hetekben is azért, hogy Magyarországon gazdasági káosz legyen, mert azt gondolják, hogy ezzel segíteni tudják az ellenzéket, de Magyarországot nem lehet zsarolni, aki belénk harap, annak ki fog törni a foga – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök (DPK) békéscsabai háborúellenes gyűlésén.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: Magyarországot nem lehet zsarolni, ha ilyen támadás ér egy országot, akkor azt ki kell védeni, és ellenlépéseket kell tenni (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Kell nekünk ezzel foglalkozni? Nem. Mindegy, mi van az ukránok fejében. Az a helyzet, hogy ez Magyarország, bennünket nem lehet megzsarolni. Itt birodalmak tűntek el, mi meg még mindig itt vagyunk. Nem fogunk megijedni néhány nagyszájú ukrán politikustól, nem fogunk megijedni néhány zsarolástól – jelentette ki. Úgy folytatta: „biztosan van néhány hibánk, de hogy ne lennénk dörzsöltek vagy agyasak, azt nem lehet mondani”. Hozzátette, pontosan tudják, hogy kell az ilyen helyzeteket kezelni, és kezelni is fogják.

Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga. Úgyhogy keressenek fogorvost az ukránok!

– fogalmazott.

Arra is kitért: ha nem tudtuk volna kivédeni az ukránok lépését, akkor a benzin holnap reggel ezer forintba kerülne. Ha hagynánk, hogy az orosz gázt is elzárják, azt jelentené, hogy míg a magyar emberek ma egy évben átlagban 250 ezer forintot fizetnek a háztartásuk rezsijére, ehelyett három-négyszer ennyit fizetnének. A csehek egymillió forintot fizetnek ugyanezért, a lengyelek 850 ezret – hívta fel a figyelmet.

A miniszterelnök hazugságnak nevezte, hogy lehetséges lenne megőrizni a rezsi mostani költségeit, és egyúttal, egy időben leválni az orosz gázról.

Ha be akarnak kényszeríteni egy sarokba, és levágni bennünket az orosz olcsó energiáról, az valójában jogellenes lépés az unió részéről – mutatott rá Orbán Viktor. Kijelentette: ha meg akarjuk védeni a pénztárcákat, a zsebünket, a családi kasszánkat és költségvetésünket, akkor az ilyen „Shelltől szalajtott szakértőkre” meg a Tiszára magára nemet kell mondanunk, a titokban megkötött müncheni paktumot szét kell rúgnunk, az ukránokkal szemben erőt kell mutatni, és folytatni azt a politikát, amit eddig folytattunk.

– Kellő szerénységgel mondom, hogy én erre készen állok – közölte a miniszterelnök.

A kormányfő a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban kijelentette, a magyar kormánynak biztos tudása van arról, hogy

a vezeték alkalmas arra, hogy olajat szállítsanak rajta, de az ukránok lezárták.

– Ehhez nincs joguk, mert az EU és az Ukrajna közötti társulási szerződés szerint Ukrajna nem hozhat olyan döntést, amellyel bármely tagállam energiaellátását veszélyeztetné. Ha ilyen támadás ér egy országot, akkor ki kell védeni, és ellenlépéseket kell tenni – szögezte le a miniszterelnök, majd hozzátette, Magyarország rendelkezik egy önvédelmi rendszerrel, olyan olajtartalékokkal, amely hónapokon keresztül képes ellátni Magyarországot.

 

Újabb ellenlépés jöhet, ha az ukránok nem indítják újra a Barátság vezetéket

A miniszterelnök szavai szerint egészen addig, amíg nem jön újra olaj Ukrajnából, addig az ország nem fogja megkapni a 90 milliárd eurós EU-s kölcsönt, amit korábban azzal hagytak jóvá, hogy a magyarok, a szlovákok és a csehek kimaradnak ebből.

– Emellett Ukrajna benzinellátása is nagy arányban Magyarországról érkezik, és miután a benzint olajból állítják elő, olajat meg nem engednek behozni az ukránok, akkor benzin sincs, jó napot – mutatott rá Orbán Viktor. Azt is felvetette:

a villamosenergia-ellátás tekintélyes része is Magyarországról megy Ukrajna irányába, és ha ezt megállítják, akkor durva dolgok történhetnek.

– Ha kell, akkor ezt a harmadik ellenlépést is meg fogjuk tenni, egyeztetve a szlovákokkal, akik már pénteken kilátásba helyezték – emlékeztetett a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

