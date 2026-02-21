Magyar PéterKijevDPKOrbán Viktor

A Tisza titkos paktumot kötött Brüsszellel és Kijevvel + videó

Az aggasztó paktumot Münchenben kötötte meg Magyar Péter. Ukrajna kormányváltásban érdekelt, az ukránoknak csak akkor van szabad útjuk az Európai Unióba, csak akkor férnek hozzá az európai pénzekhez és a magyarok pénzéhez, ha a nemzeti kormányt eltakarítják – fejtette ki Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 19:12
Az ukránok Magyar Pétert akarják miniszterelnöknek AFP
Egy magyar kormány, amely nem nemzeti alapokon áll, nemcsak beengedi Ukrajnát az unióba, hanem le fog mondani arról a vétójogról, amellyel ma képesek vagyunk megvédeni a saját érdekeinket. Erről szól a müncheni titkos paktum, amit néhány napja kötött a Tisza, Brüsszel és Kijev − jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Békéscsabán.

Orbán Viktor a békéscsabai háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI)

A vétójog a nemzeti függetlenség és szuverenitás előfeltétele, aki arról lemond, lemond az országa szuverenitásáról is − jelentette ki Orbán Viktor. Rámutatott:

Ukrajna kormányváltásban érdekelt, az ukránoknak csak akkor van szabad útjuk az Európai Unióba,

csak akkor férnek hozzá az európai pénzekhez és a magyarok pénzéhez, ha a nemzeti kormányt eltakarítják.

A miniszterelnök kitért arra, hogy amíg Szlovákiában nem a jelenlegi kormány volt, 27 országból csak Magyarország mondott nemet a háborúra és Ukrajna felvételére az Európai Unióba. Magyarországon az embereknek volt erről véleményük a Voks 2025-ön – emlékeztetett, hozzátéve: volt továbbá egy kormányunk, amely nem ijedt meg, és huszonhattal szemben is azt mondta: nem.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: AFP)


