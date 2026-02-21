Magyar Péter hatalmasat hazudott az aláírásgyűjtésről

Breaking: Magyar Péter hatalmasat hazudott a mai aláírásgyűjtésről – tudatta a közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Kocsis Máté későbbre ígért részleteket.

Mint beszámoltunk róla, hivatalosan elrajtolt szombaton az április 12-i országgyűlési választások hivatalos kampányidőszaka, a jelölteknek 500 aláírást kell összegyűjteniük az induláshoz.

A Fidesz elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök már reggel bejelentette, hogy a Fidesz–KDNP jelöltjei mindenhol megszerezték a szükséges számú ajánlást. Elsőként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2-es számú választókerületében, ahol Hollósy András rekordidő alatt, negyvenöt percen belül végzett.

Magyar Péter, a Tisza elnöke azt állította, hogy pártjának jelöltjei már mindenhol összeszedték és leadták az ajánlásokat.