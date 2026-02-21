Orbán Balázs: Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot, Magyar Péternek ez rendben van

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán számolt be róla, hogy Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással.

Hát, így működik a müncheni háborús paktum a Tisza, az ukránok és Brüsszel között. Magyar Pétert ma hiába próbálták szóra bírni, hogy mit szól ahhoz, hogy Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot és leállította a kőolajszállítást, hogy üzemanyag-ellátási zavart okozzon a magyaroknak.

A politikai igazgató kifogásolta, hogy a Tisza elnöke csak sunnyogott és véletlenül se ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését. Ezek szerint Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással.