Orbán Balázs: Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot, Magyar Péternek ez rendben van

Kijev politikai fegyverként használja a magyar energiaellátást. Orbán Balázs élesen bírálta Magyar Pétert, amiért nem szólalt fel az ukrán zsarolással szemben, majd a közösségi oldalán kifejtette, hogy így működik a müncheni háborús paktum a Tisza, az ukránok és Brüsszel között.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 17:51
A Barátság kőolajvezetéken keresztül január vége óta nem érkezik olaj Magyarországra (Fotó: AFP)
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna akadályozza az orosz nyersolaj szállítását Magyarországra és politikai fegyverként használják a Barátság kőolajvezetéket. Az ukrán fél szerint az oroszok támadást intéztek a Barátság kőolajvezeték ellen, a helyreállítási munkálatok azonban már befejeződtek – kőolaj mégsem érkezik.

Magyar Pétert ma hiába próbálták szóra bírni, nincs baja az ukrán zsarolással
Magyar Pétert ma hiába próbálták szóra bírni, nincs baja az ukrán zsarolással – jelentette ki Orbán Balázs
Fotó: MTI

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán számolt be róla, hogy Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással. 

Hát, így működik a müncheni háborús paktum a Tisza, az ukránok és Brüsszel között. Magyar Pétert ma hiába próbálták szóra bírni, hogy mit szól ahhoz, hogy Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot és leállította a kőolajszállítást, hogy üzemanyag-ellátási zavart okozzon a magyaroknak.

A politikai igazgató kifogásolta, hogy a Tisza elnöke csak sunnyogott és véletlenül se ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését. Ezek szerint Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással. 

 

Neki rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását, és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar családoknak és vállalkozásoknak. Ismét kiderült, hogy Magyar Péternek Ukrajna és Brüsszel érdeke számít, nem a magyaroké. A Fidesz a biztos választás!

– fogalmazott Orbán Balázs. 

Borítókép: A Barátság kőolajvezetéken keresztül január vége óta nem érkezik olaj Magyarországra (Fotó: AFP)

