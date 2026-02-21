Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna akadályozza az orosz nyersolaj szállítását Magyarországra és politikai fegyverként használják a Barátság kőolajvezetéket. Az ukrán fél szerint az oroszok támadást intéztek a Barátság kőolajvezeték ellen, a helyreállítási munkálatok azonban már befejeződtek – kőolaj mégsem érkezik.
Orbán Balázs: Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot, Magyar Péternek ez rendben van
Kijev politikai fegyverként használja a magyar energiaellátást. Orbán Balázs élesen bírálta Magyar Pétert, amiért nem szólalt fel az ukrán zsarolással szemben, majd a közösségi oldalán kifejtette, hogy így működik a müncheni háborús paktum a Tisza, az ukránok és Brüsszel között.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán számolt be róla, hogy Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással.
Hát, így működik a müncheni háborús paktum a Tisza, az ukránok és Brüsszel között. Magyar Pétert ma hiába próbálták szóra bírni, hogy mit szól ahhoz, hogy Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot és leállította a kőolajszállítást, hogy üzemanyag-ellátási zavart okozzon a magyaroknak.
A politikai igazgató kifogásolta, hogy a Tisza elnöke csak sunnyogott és véletlenül se ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését. Ezek szerint Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással.
További Külföld híreink
Neki rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását, és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar családoknak és vállalkozásoknak. Ismét kiderült, hogy Magyar Péternek Ukrajna és Brüsszel érdeke számít, nem a magyaroké. A Fidesz a biztos választás!
– fogalmazott Orbán Balázs.
Borítókép: A Barátság kőolajvezetéken keresztül január vége óta nem érkezik olaj Magyarországra (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kijev szerint nincs kegyelem: folytatódik az infrastruktúra elleni háború + videó
Már most megkezdték a létfontosságú rendszerek megerősítését a következő télre készülve.
Már az ablakon másznak be a toborzók – elszabadult a kényszersorozás Ukrajnában + videók
Egymást érik azok a felvételek, amelyeken a TCK tisztjei úgy bánnak az emberekkel, mint az állatokkal.
Irán szokatlan ajánlatra hajlandó Trump kedvéért
Teherán az amerikai katonai fellépést próbálja kivédeni.
Felkerült a kereszt a Sagrada Família tetejére + videó
Európa ikonikus építményéről 2028-tól lehet megcsodálni a panorámát.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kijev szerint nincs kegyelem: folytatódik az infrastruktúra elleni háború + videó
Már most megkezdték a létfontosságú rendszerek megerősítését a következő télre készülve.
Már az ablakon másznak be a toborzók – elszabadult a kényszersorozás Ukrajnában + videók
Egymást érik azok a felvételek, amelyeken a TCK tisztjei úgy bánnak az emberekkel, mint az állatokkal.
Irán szokatlan ajánlatra hajlandó Trump kedvéért
Teherán az amerikai katonai fellépést próbálja kivédeni.
Felkerült a kereszt a Sagrada Família tetejére + videó
Európa ikonikus építményéről 2028-tól lehet megcsodálni a panorámát.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!