Orbán Viktor: Ukrán zsarolás? Színre szín, számra szám!

Az ukrán–magyar diplomáciai vita lassan egy hónapja húzódik. Ukrajna akadályozza a Barátság kőolajvezetéken át az orosz nyersolaj szállítását Magyarország irányába, ezzel veszélyeztetve az ország energiabiztonságát. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar kormány ezt nem fogja tétlenül nézni.

2026. 02. 21. 15:36
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter kijelentette, hogy velünk nem lehet szórakozni . Mindaddig nem juthat hozzá Ukrajna az Európai Unió által tervezett kilencvenmilliárd eurós hitelcsomaghoz, amíg nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítást Magyarország irányába. Orbán Viktor miniszterelnök a  közösségi oldalán új videót osztott meg, amihez csak annyit írt, hogy „Ukrán zsarolás? Színre szín, számra szám!”. 

Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter
Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter
Fotó: MTI

Überkényszer van. Komolyra fordítva a szót, ha ilyesmi van, akkor két dolgot kell csinálni. Először is ki kell védeni a zsarolást meg a fenyegetést, második lépésként pedig a szükséges ellenintézkedéseket, ellenlépéseket meg kell tenni. Nem fogjuk ezt tétlenül nézni

– fejtette ki a kormányfő.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a szlovák miniszterelnök, Robert Fico is megelégelte az ukrán zsarolást a Barátság kőolajvezeték ügyében. Szlovákia hétfőn leállítja az elektromos áram exportját Ukrajnába, amennyiben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem indítja újra a vezetéken a szállítást.

Amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás Szlovákiába, megkérem az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást

– idézte Robert Fico bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A szlovák miniszterelnök bejegyzésében rámutatott: Szlovákia csak ezen év januárjában kétszer annyi villamos áramot szállított Ukrajnának az ország villamos hálózatának stabilizálása céljából, mint az egész tavalyi év során.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

