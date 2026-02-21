Orbán Viktor: Ukrán zsarolás? Színre szín, számra szám!

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a szlovák miniszterelnök, Robert Fico is megelégelte az ukrán zsarolást a Barátság kőolajvezeték ügyében. Szlovákia hétfőn leállítja az elektromos áram exportját Ukrajnába, amennyiben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem indítja újra a vezetéken a szállítást.

Amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás Szlovákiába, megkérem az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást

– idézte Robert Fico bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A szlovák miniszterelnök bejegyzésében rámutatott: Szlovákia csak ezen év januárjában kétszer annyi villamos áramot szállított Ukrajnának az ország villamos hálózatának stabilizálása céljából, mint az egész tavalyi év során.

