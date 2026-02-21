Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter kijelentette, hogy velünk nem lehet szórakozni . Mindaddig nem juthat hozzá Ukrajna az Európai Unió által tervezett kilencvenmilliárd eurós hitelcsomaghoz, amíg nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítást Magyarország irányába. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán új videót osztott meg, amihez csak annyit írt, hogy „Ukrán zsarolás? Színre szín, számra szám!”.
Orbán Viktor: Ukrán zsarolás? Színre szín, számra szám!
Az ukrán–magyar diplomáciai vita lassan egy hónapja húzódik. Ukrajna akadályozza a Barátság kőolajvezetéken át az orosz nyersolaj szállítását Magyarország irányába, ezzel veszélyeztetve az ország energiabiztonságát. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar kormány ezt nem fogja tétlenül nézni.
Überkényszer van. Komolyra fordítva a szót, ha ilyesmi van, akkor két dolgot kell csinálni. Először is ki kell védeni a zsarolást meg a fenyegetést, második lépésként pedig a szükséges ellenintézkedéseket, ellenlépéseket meg kell tenni. Nem fogjuk ezt tétlenül nézni
– fejtette ki a kormányfő.
További Külföld híreink
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a szlovák miniszterelnök, Robert Fico is megelégelte az ukrán zsarolást a Barátság kőolajvezeték ügyében. Szlovákia hétfőn leállítja az elektromos áram exportját Ukrajnába, amennyiben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem indítja újra a vezetéken a szállítást.
Amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás Szlovákiába, megkérem az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást
– idézte Robert Fico bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.
A szlovák miniszterelnök bejegyzésében rámutatott: Szlovákia csak ezen év januárjában kétszer annyi villamos áramot szállított Ukrajnának az ország villamos hálózatának stabilizálása céljából, mint az egész tavalyi év során.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Már az ablakon másznak be a toborzók – elszabadult a kényszersorozás Ukrajnában + videók
Egymást érik azok a felvételek, amelyeken a TCK tisztjei úgy bánnak az emberekkel, mint az állatokkal.
Irán szokatlan ajánlatra hajlandó Trump kedvéért
Teherán az amerikai katonai fellépést próbálja kivédeni.
Felkerült a kereszt a Sagrada Família tetejére + videó
Európa ikonikus építményéről 2028-tól lehet megcsodálni a panorámát.
Brüsszel már fel is szólította hazánkat
Az Európai Bizottság már titkolni sem akarja, hogy Ukrajna mellett áll.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Már az ablakon másznak be a toborzók – elszabadult a kényszersorozás Ukrajnában + videók
Egymást érik azok a felvételek, amelyeken a TCK tisztjei úgy bánnak az emberekkel, mint az állatokkal.
Irán szokatlan ajánlatra hajlandó Trump kedvéért
Teherán az amerikai katonai fellépést próbálja kivédeni.
Felkerült a kereszt a Sagrada Família tetejére + videó
Európa ikonikus építményéről 2028-tól lehet megcsodálni a panorámát.
Brüsszel már fel is szólította hazánkat
Az Európai Bizottság már titkolni sem akarja, hogy Ukrajna mellett áll.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!