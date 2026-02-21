Szijjártó Péter: Ez a helyzet, velünk nem lehet szórakozni! + videó

„Mindaddig az ukránok nem férhetnek hozzá a 90 milliárd eurós áhított hadikölcsönhöz, amíg nem indítják újra a kőolajvezetéken a szállítást Magyarország irányába. Ez a helyzet, velünk nem lehet szórakozni, minket nem lehet zsarolni” – mondta a közösségi oldalán közzétett videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

„A héten úgy döntöttek az ukránok, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezeték. Nekünk kritikus fontosságú a Barátság kőolajvezeték, amely olcsó orosz kőolajat hoz. Ez az orosz kőolaj teszi lehetővé egyrészt a rezsicsökkentés fenntartását, ez teszi lehetővé azt, hogy ma Magyarországon felét, harmadát, negyedét fizetjük annak hónap végén, mint Európa más országaiban a családok, a rezsire, és ez a Barátság kőolajvezeték, és rajta keresztül az orosz kőolaj szállítása teszi lehetővé, hogy Magyarországon nem emelkedik ezer forintra a benzin” – magyarázta.