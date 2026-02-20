Donald TrumpOrbán Viktorválasztás

Donald Trump újra elismerően nyilatkozott Orbán Viktorról

Az amerikai elnök a közelmúltban, a Béketanács ülésén ismét méltatta a magyar miniszterelnököt. Donald Trump ezúttal is támogatásáról biztosította Orbán Viktort a közelgő választás előtt – nem először fejezve ki elismerését a kormányfő iránt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 22:32
Fotó: AARON SCHWARTZ Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai elnök nemrég ismét feltétlen támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt. Donald Trump a Béketanács ülésé Washingtonban elsők között köszöntötte Orbán Viktort, akit kiváló vezetőnek nevezett. 

Donald Trump ismét elismerően szólt a magyar miniszterelnökről és az által végzett munkáról
Donald Trump ismét elismerően szólt a magyar miniszterelnökről és az által végzett munkáról 
Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

„Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez” – jelentette ki az amerikai elnök a Béketanács első ülésén. „A miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni” – fogalmazott az amerikai elnök, aki elsők között köszöntette a magyar miniszterelnököt. 

Hazánk egyébként az egyedüli Európai Uniós ország, amely alapító tagként vesz részt az amerikai elnök kezdeményezésében. 

„Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni! Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és egy nagyszerű országot vezetsz” – nyomatékosította Trump. Nem ez volt azonban az egyetlen alkalom, amikor Donald Trump a magyar miniszterelnököt dicsérte. Korábban Egyiptomban a Békecsúcs keretében is nagyszerű vezetőnek nevezte a miniszterelnököt. 

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– fogalmazott az elnök. 

Trump egyébként még egy külön bejegyzést is szentelt Orbán Viktornak a közösségi oldalán. A Truth Social oldalon Trump kiemelte mindazt a munkát, amelyet Orbán Viktor elvégzett, különös tekintettel a migráció kérdésére. 

Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor egy igazán erős és hatalmas vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el. Fáradhatatlanul küzd hazájáért és népéért, és szereti azokat, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokért. Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért!

– írta Trump, aki szerint Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarországot és a magyar népet, akik mindig számíthatnak majd rá. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu