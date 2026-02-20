Donald Trump újra elismerően nyilatkozott Orbán Viktorról

Az amerikai elnök nemrég ismét feltétlen támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt. Donald Trump a Béketanács ülésé Washingtonban elsők között köszöntötte Orbán Viktort, akit kiváló vezetőnek nevezett.

Donald Trump ismét elismerően szólt a magyar miniszterelnökről és az által végzett munkáról

Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

„Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez” – jelentette ki az amerikai elnök a Béketanács első ülésén. „A miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni” – fogalmazott az amerikai elnök, aki elsők között köszöntette a magyar miniszterelnököt.

Hazánk egyébként az egyedüli Európai Uniós ország, amely alapító tagként vesz részt az amerikai elnök kezdeményezésében.

„Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni! Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és egy nagyszerű országot vezetsz” – nyomatékosította Trump. Nem ez volt azonban az egyetlen alkalom, amikor Donald Trump a magyar miniszterelnököt dicsérte. Korábban Egyiptomban a Békecsúcs keretében is nagyszerű vezetőnek nevezte a miniszterelnököt.