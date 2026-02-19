Donald TrumpWashingtonBéketanácsbeszéd

Trump megnyitja a Béketanács ülését: új korszak kezdődhet a béketeremtésben + videó

Donald Trump amerikai elnök nyitóbeszédével kezdetét vette a Béketanács első washingtoni ülése. A testület új alapokra helyezheti a nemzetközi béketeremtést.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 15:41
Donald Trump amerikai elnök Fotó: ANDREW LEYDEN Forrás: NurPhoto
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump egy davosi rendezvényen jelentette be hivatalosan és írta alá a Béketanács alapokmányát. A testületnek Magyarország is tagja, Orbán Viktor szintén részt vett az ünnepségen. Trump közölte, hogy hamarosan egy újabb háborút fog lerendezni. Orbán Viktort kemény vezetőnek nevezte, mielőtt a magyar miniszterelnök ellátta volna kézjegyével az alapító okiratot.

Donald Trump amerikai elnök a Béketanács aláírt alapító okiratával a Világgazdasági Fórum (WEF) 2026. január 22-i, davosi éves találkozóján
Donald Trump amerikai elnök a Béketanács aláírt alapító okiratával a Világgazdasági Fórum (WEF) 2026. január 22-i, davosi éves találkozóján Fotó: AFP

A testület első ülését Washingtonban tartják.

Donald Trump amerikai elnök az esemény elején kiemelte:

Együtt dolgozunk azon, hogy véget vessünk a háborúknak.

Mint mondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy üdvözölheti a megjelenteket az Egyesült Államok Békeintézetében a Béketanács alakuló ülésén. Trump hozzátette, komoly távolságokat utaztak be az ott jelenlevő vezetők, hogy ott legyenek ezen a nagyon fontos gyűlésen. 

Azért dolgozunk itt együtt, hogy a gázai emberek számára egy fényesebb jövőt teremtsünk, a Közel-Kelet számára, az egész világ számára. A béketanács ezért tevékenykedik, és borzasztóan tisztelt vezetők vannak itt – hangsúlyozta Donald Trump, és hozzátette, a világ különböző pontjáról érkező országok vezetői nagylelkű összegeket szánnak a béke céljára.  

És hát az Egyesült Államok is így tesz, mert semmi nem fontosabb, mint a béketeremtés, a béke elérése

– fogalmazott az amerikai elnök. 

Trump külön köszöntötte a jelenlévők közül Edi Rama, albán miniszterelnököt, Jaiver Milei, argentin elnököt, Orbán Viktor miniszterelnököt és a japán miniszterelnököt. Köszöntötte Örményország, Azerbajdzsán, Bahrein, Kambodzsa és Egyiptom vezetőit is.

Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez 

– emelte ki az amerikai elnök. Mint mondta, Orbán Viktor „elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében”. Trump kifejtette, hogy vannak olyanok, akik engedik, hogy a bevándorlás károkat okozzon nekik, de Orbán Viktor nem ilyen. 

A miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni. (Javier) Milei (argentin elnök) ugye kicsit hátrányban volt, és gyakorlatilag hatalmas különbséggel nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz

– fogalmazott az amerikai elnök. 

Trump köszöntötte továbbá Indonézia, Kazahsztán, Koszovó és Pakisztán vezetőjét. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

