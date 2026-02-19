Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump egy davosi rendezvényen jelentette be hivatalosan és írta alá a Béketanács alapokmányát. A testületnek Magyarország is tagja, Orbán Viktor szintén részt vett az ünnepségen. Trump közölte, hogy hamarosan egy újabb háborút fog lerendezni. Orbán Viktort kemény vezetőnek nevezte, mielőtt a magyar miniszterelnök ellátta volna kézjegyével az alapító okiratot.
Trump megnyitja a Béketanács ülését: új korszak kezdődhet a béketeremtésben + videó
Donald Trump amerikai elnök nyitóbeszédével kezdetét vette a Béketanács első washingtoni ülése. A testület új alapokra helyezheti a nemzetközi béketeremtést.
A testület első ülését Washingtonban tartják.
Donald Trump amerikai elnök az esemény elején kiemelte:
Együtt dolgozunk azon, hogy véget vessünk a háborúknak.
Mint mondta, hatalmas megtiszteltetés számára, hogy üdvözölheti a megjelenteket az Egyesült Államok Békeintézetében a Béketanács alakuló ülésén. Trump hozzátette, komoly távolságokat utaztak be az ott jelenlevő vezetők, hogy ott legyenek ezen a nagyon fontos gyűlésen.
Azért dolgozunk itt együtt, hogy a gázai emberek számára egy fényesebb jövőt teremtsünk, a Közel-Kelet számára, az egész világ számára. A béketanács ezért tevékenykedik, és borzasztóan tisztelt vezetők vannak itt – hangsúlyozta Donald Trump, és hozzátette, a világ különböző pontjáról érkező országok vezetői nagylelkű összegeket szánnak a béke céljára.
És hát az Egyesült Államok is így tesz, mert semmi nem fontosabb, mint a béketeremtés, a béke elérése
– fogalmazott az amerikai elnök.
Trump külön köszöntötte a jelenlévők közül Edi Rama, albán miniszterelnököt, Jaiver Milei, argentin elnököt, Orbán Viktor miniszterelnököt és a japán miniszterelnököt. Köszöntötte Örményország, Azerbajdzsán, Bahrein, Kambodzsa és Egyiptom vezetőit is.
Itt van velünk Orbán miniszterelnök úr, aki teljes támogatásomat élvezi Magyarországon, azt gondolom, hogy hihetetlen munkát végez
– emelte ki az amerikai elnök. Mint mondta, Orbán Viktor „elképesztő munkát végzett a bevándorlás tekintetében”. Trump kifejtette, hogy vannak olyanok, akik engedik, hogy a bevándorlás károkat okozzon nekik, de Orbán Viktor nem ilyen.
A miniszterelnök urat teljes mellszélességgel támogatom. Választások előtt vannak, és azt gondolom, hogy jól fognak teljesíteni. (Javier) Milei (argentin elnök) ugye kicsit hátrányban volt, és gyakorlatilag hatalmas különbséggel nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy Viktor, te is nagyon jól fogsz teljesíteni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és nagyszerű országot vezetsz
– fogalmazott az amerikai elnök.
Trump köszöntötte továbbá Indonézia, Kazahsztán, Koszovó és Pakisztán vezetőjét.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Medvegyev: Kezdődik a harc a tábornok és a bohóc között
„Ideje a popcornt bekészíteni.”
Kombinált orosz csapás tarolta le az ukrán energetikai létesítményeket
A hétszáz négyzetméteren elterjedt lángok elfojtásához 125 embert vezényeltek.
Hamarosan kezdődik a Béketanács első ülése Orbán Viktor részvételével – mutatjuk miről dönthetnek
A világ Washingtonra figyel.
Kövesse velünk a Béketanács első ülését percről percre! + videó
Több mint húsz ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Medvegyev: Kezdődik a harc a tábornok és a bohóc között
„Ideje a popcornt bekészíteni.”
Kombinált orosz csapás tarolta le az ukrán energetikai létesítményeket
A hétszáz négyzetméteren elterjedt lángok elfojtásához 125 embert vezényeltek.
Hamarosan kezdődik a Béketanács első ülése Orbán Viktor részvételével – mutatjuk miről dönthetnek
A világ Washingtonra figyel.
Kövesse velünk a Béketanács első ülését percről percre! + videó
Több mint húsz ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!