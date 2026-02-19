Trump elindítja a Béketanácsot – Magyarország a béke asztalánál ül

A régi világrend recseg-ropog, a nemzetközi intézmények, élükön az ENSZ-szel, láthatóan képtelenek kezelni a XXI. század kihívásait. Ebben a vészterhes időszakban, amikor Európa nyugati fele a háborús eszkaláció szélén táncol, Davosban, a Világgazdasági Fórumon 2026. január 22-én valami egészen új kezdődött el. Donald Trump amerikai elnök aláírta a Béketanács alapító okiratát, és ebben a történelmi pillanatban Orbán Viktor miniszterelnök nem csupán megfigyelőként, hanem a döntéshozó asztalnál ülő alapító tagként volt jelen.

A Béketanács alapító okiratának aláírása Davosban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

Nem ENSZ-pótlék, hanem a cselekvés fóruma a Béketanács

Bár a liberális fősodor és a nyugati sajtó igyekszik kisebbíteni a kezdeményezés jelentőségét, a tények mást mutatnak. A Béketanács eredetileg a gázai konfliktus rendezésére és az övezet újjáépítésére jött létre (Trump húszpontos béketerve alapján), ám a szervezet mandátuma mára globálissá bővült. Nagy Dávid biztonságpolitikai szakértő szerint

a testület célja a stabilitás előmozdítása, a törvényes kormányzás helyreállítása és a tartós béke biztosítása a világ bármely válsággócában.

A szervezet működése szakít a bürokratikus és gyakran tehetetlen ENSZ-modellel. Itt minden tagállam egy szavazattal rendelkezik, a döntések egyszerű többséggel születnek, a végrehajtó tanács pedig negyedévente számol be. A tagság három évre szól, és bár felröppentek álhírek egymilliárd dolláros „belépési díjról”, ez Magyarország esetében nem felel meg a valóságnak: hazánk részvétele az amerikai elnök és a magyar kormányfő közötti szoros szövetségen és a magyar békepolitika elismerésén alapul.

Elitklubban foglal helyet Magyarország

A meghívottak listája önmagában jelzi a szervezet súlyát. Az alapítók között találjuk az Egyesült Államok mellett a Közel-Kelet kulcsszereplőit (Izrael, Szaúd-Arábia, Törökország, Egyiptom), de a meghívottak köre kiterjed Oroszországra, Kínára és Indiára is.

Ebben az illusztris társaságban Magyarország részvétele felbecsülhetetlen diplomáciai fegyvertény.

Egyedülálló dolog Magyarország számára, hogy egy ilyen nagy volumenű nemzetközi kezdeményezésben nemcsak egy külső szemlélő, hanem ott ülhet az asztalnál és a Béketanács alapító tagja. Ez kis államként mindenképpen felértékeli Magyarország geopolitikai súlyát

– fogalmazott Nagy Dávid.