Budapest híddá vált Kelet és Nyugat között, miközben Brüsszel elszigetelődik

A szakértő szerint a magyar külpolitika történelmi sikereket ért el az elmúlt években.

A magyar diplomácia soha nem volt ilyen sikeres. Magyarország küldetése, hogy a nyugati civilizáció büszke tagja, a NATO tagja, keresztény, az Európai Unió tagja Európa közepén, a Kárpát-medence közepén kiváló kapcsolatokkal eurázsiai országokkal, a Türk Tanács országaival, soha nem volt ilyen jó a kétoldalú politikai-gazdasági kapcsolat Törökországgal sem.

– fogalmazott. Hozzátette, hogy ugyanez mondható el a világ legnépesebb országa, India és a világ legnagyobb importőre, Kína vonatkozásában is.

Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője

Kiss Rajmund emlékeztetett arra, hogy a 2008–2009-es gazdasági válság tanulsága az volt: veszélyes túlzottan egyoldalúan függeni a nyugati piacoktól.

Jó mondás, hogy ne rakjuk az összes tojásunkat egy kosárba, mert ha megcsúszunk, akkor az összes eltörik

– mondta. Ennek szellemében indította el a Fidesz-kormány 2012-ben a keleti nyitás, majd később a déli nyitás politikáját. E stratégia a szakértő szerint látványos eredményeket hozott.

Ez óriási siker, hiszen több évtized után Németországot is megelőzve Dél-Korea, majd Kína lett a legnagyobb hazai befektető. Ennek pedig politikai haszna is van: a Kelet bízik bennünk, de mi a Nyugat vagyunk, és azt gondolom, az a mi küldetésünk, hogy hidat építsünk a Kelet és a Nyugat között.

– fogalmazott.