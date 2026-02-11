Magyarország az Orbán Viktor vezette kormányzás évei alatt felkerült a politikai világtérképre. A miniszterelnök személyes barátságot ápol Donald Trumppal, miközben kölcsönös tiszteleten alapuló viszonyt tart fenn Vlagyimir Putyinnal, Recep Tayyip Erdogannal és Kína vezetésével is. Míg Brüsszel az utóbbi időszakban egyre inkább elszigetelődik, addig Budapest új diplomáciai és gazdasági lehetőségekkel él.
Budapest híddá vált Kelet és Nyugat között, miközben Brüsszel elszigetelődik
Magyarország az elmúlt években súlyánál jóval nagyobb nemzetközi szereplővé vált, miközben az Európai Unió egyre inkább elveszíti geopolitikai és gazdasági befolyását – értékelt lapunknak Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője. A szakértő szerint a magyar külpolitika tudatosan épít hidat Kelet és Nyugat között, szemben Brüsszellel, amely szerinte elszigetelődött és rossz stratégiai döntéseket hoz.
Magyarország befolyása nő
Különös figyelmet kapott, hogy Magyarország meghívást kapott a Béketanácsba. Kiss Rajmund a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője lapunknak nyilatkozva ezt „óriási elismerésnek” nevezte.
Mint fogalmazott: „függetlenül az országunk méretétől, gazdaságától, nemzetközi befolyásától sokkal nagyobb Magyarország nemzetközi diplomáciai, politikai tekintélye, mint amekkorák vagyunk.”
A szakértő szerint a magyar külpolitika történelmi sikereket ért el az elmúlt években.
A magyar diplomácia soha nem volt ilyen sikeres. Magyarország küldetése, hogy a nyugati civilizáció büszke tagja, a NATO tagja, keresztény, az Európai Unió tagja Európa közepén, a Kárpát-medence közepén kiváló kapcsolatokkal eurázsiai országokkal, a Türk Tanács országaival, soha nem volt ilyen jó a kétoldalú politikai-gazdasági kapcsolat Törökországgal sem.
– fogalmazott. Hozzátette, hogy ugyanez mondható el a világ legnépesebb országa, India és a világ legnagyobb importőre, Kína vonatkozásában is.
Kiss Rajmund emlékeztetett arra, hogy a 2008–2009-es gazdasági válság tanulsága az volt: veszélyes túlzottan egyoldalúan függeni a nyugati piacoktól.
Jó mondás, hogy ne rakjuk az összes tojásunkat egy kosárba, mert ha megcsúszunk, akkor az összes eltörik
– mondta. Ennek szellemében indította el a Fidesz-kormány 2012-ben a keleti nyitás, majd később a déli nyitás politikáját. E stratégia a szakértő szerint látványos eredményeket hozott.
Ez óriási siker, hiszen több évtized után Németországot is megelőzve Dél-Korea, majd Kína lett a legnagyobb hazai befektető. Ennek pedig politikai haszna is van: a Kelet bízik bennünk, de mi a Nyugat vagyunk, és azt gondolom, az a mi küldetésünk, hogy hidat építsünk a Kelet és a Nyugat között.
– fogalmazott.
Brüsszel más utat választott
A szakértő éles kontrasztot rajzolt Magyarország és az Európai Unió külpolitikája között. Mint mondta, Brüsszel nem tudott jó viszonyt kialakítani az Egyesült Államokkal Donald Trump elnöksége után, miközben Ursula von der Leyen szerinte „az Egyesült Államokkal megkötött előnytelen megállapodása révén gazdasági hátrányt szenved.”
Kiss Rajmund úgy látja, hogy Trump kezdettől a béketeremtést tűzte ki célul, „amit Brüsszel akadályoz.”
Erre válaszul Emmanuel Macron, a brit miniszterelnök és Merz kancellár létrehozta a háborúpárti hajlandók koalícióját, miközben Washington a mielőbbi béke érdekében azóta is folyamatosan egyeztet a Kremllel, és Kijevvel is, de az Európai Unió megint nincs sehol
– mondta.
Emlékeztetett arra is, hogy Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője nyilvánosan kijelentette: nem hajlandó tárgyalni Oroszországgal.
Az Európai Unió versenyképessége, gazdasága, nemzetközi geopolitikai, gazdaságpolitikai befolyása radikálisan csökken, Ázsiáé pedig nő és természetesen az Egyesült Államoké is. Európa nem foglalkozik a súlyos válságaival, mert sokkal egyszerűbb mindenért Oroszországot hibáztatni és a saját gazdasági növekedésük és védelmi iparuk fejlesztése helyett inkább egy nem uniós és nem NATO-tagállamot, Ukrajnát támogatni
– összegezte Kiss Rajmund.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Fehér Ház kabinettermében, Washingtonban, 2025. november 7-én (Fotó: AFP/Saul Loeb)
