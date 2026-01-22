Magyarország alapító tagja lett a Béketanácsnak

Rendkívüli

Új nemzetközi békekezdeményezést indított Donald Trump: az Egyesült Államok elnöke Davosban jelentette be és írta alá a Béketanács alapokmányát, amelynek Magyarország is alapító tagja. Az ünnepségen Magyarország képviseletében Orbán Viktor miniszterelnök személyesen vett részt, akit Trump „kemény vezetőként” méltatott, mielőtt a magyar kormányfő ellátta kézjegyével az alapító okiratot. Az aláírók a béke mellett állnak. Magyarország pedig békét akar. Semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár a tagság. Az országokat viszont éles határvonal osztja szét: vannak, akik békét akarnak, illetve, akik bármit mondanak, de tetteikkel a háborút támogatják – fogalmazott Gulyás Gergely.

Szabó István
2026. 01. 22. 12:44
Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog Donald Trump amerikai elnökkel a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén tartott „Béketanács” ülésén, 2026. január 22-én Fotó: Fabrice Coffrini Forrás: AFP
Magyarország a béke pártján. A Béketanácsot eredetileg a gázai tűzszünet felügyeletére és a háborút követő újjáépítés koordinálására hozták létre, ám az elmúlt időszakban a kezdeményezés jóval szélesebb szerepkört kapott.

Magyarország
Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a Béketanács ülésén (Fotó: Anadolu/AFP/Harun Ozalp)

Magyarország a béke mellett áll

Donald Trump davosi beszédében hangsúlyozta: szerinte „most már béke van a Közel-Keleten”, és megismételte korábbi állítását, miszerint eddig nyolc háborút sikerült lezárnia. Az amerikai elnök ugyanakkor arra is utalt, hogy „hamarosan egy újabb” konfliktus rendezése következhet. 

Trump az eseményen külön kiemelte Orbán Viktort, akit határozott, erős vezetőként jellemzett.

A Béketanács megalakulásáról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt a csütörtöki Kormányinfón . Elmondta: Orbán Viktor a kormány felhatalmazásával írta alá a tagsági dokumentumot. Hangsúlyozta, hogy az aláíró országok egyértelműen a béke oldalán állnak.

Az országokat ma éles határvonal választja el: vannak, akik békét akarnak, és vannak, akik bármit is mondanak, a tetteikkel a háborút támogatják. Magyarország a béke pártján áll 

– fogalmazott Gulyás Gergely.

Álhír, hogy fizetni kellene a békecsúcson való részvételért

A miniszter kitért azokra az értesülésekre is, amelyek szerint Magyarországnak fizetnie kellene a davosi békecsúcson való részvételért. Ezt határozottan cáfolta, álhírnek nevezve az ilyen állításokat. Elmondása szerint Magyarország azzal a feltétellel csatlakozott a kezdeményezéshez, hogy semmilyen „beugrót” nem kell fizetnie, ezt pedig maga a Fehér Ház is megerősítette.

Gulyás Gergely szerint a Trump-ellenes politikai és médiakörök használták fel a témát álhírek terjesztésére.

US President Donald Trump holds a signed founding charter at the "Board of Peace" meeting during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 22, 2026. US President Donald Trump will show off his new "Board of Peace" at Davos on January 22, 2026 burnishing his claim to be a peacemaker a day after backing off his own threats against Greenland. Originally meant to oversee the rebuilding of Gaza after the war between Hamas and Israel, the board's charter does not limit its role to the Strip, and has sparked concerns that Trump wants it to rival the United Nations. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Donald Trump amerikai elnök aláírt alapító okiratot tart a Béketanács ülésén a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

A Trump által életre hívott Béketanácshoz várhatóan húsznál is több, akár huszonöt ország vezetője csatlakozik. A részt vevő államok között szerepel Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Katar és Egyiptom, valamint NATO-tagként Törökország és Magyarország is. A kezdeményezéshez olyan országok is csatlakoztak, mint Marokkó, Pakisztán, Indonézia, Koszovó, Kazahsztán, Üzbegisztán, Vietnám, Argentína, Örményország, Azerbajdzsán és Belarusz.

Magyarország részvétele újabb megerősítése annak a külpolitikai irányvonalnak, amelyet Orbán Viktor évek óta következetesen képvisel: a béke melletti kiállásnak, még akkor is, amikor ez szembe megy a háborúpárti nemzetközi fősodorral.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog Donald Trump amerikai elnökkel a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén tartott Béketanács ülésén, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

