Magyarország alapító tagja lett a Béketanácsnak

Magyarország a béke mellett áll

Donald Trump davosi beszédében hangsúlyozta: szerinte „most már béke van a Közel-Keleten”, és megismételte korábbi állítását, miszerint eddig nyolc háborút sikerült lezárnia. Az amerikai elnök ugyanakkor arra is utalt, hogy „hamarosan egy újabb” konfliktus rendezése következhet.

Trump az eseményen külön kiemelte Orbán Viktort, akit határozott, erős vezetőként jellemzett.

A Béketanács megalakulásáról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt a csütörtöki Kormányinfón . Elmondta: Orbán Viktor a kormány felhatalmazásával írta alá a tagsági dokumentumot. Hangsúlyozta, hogy az aláíró országok egyértelműen a béke oldalán állnak.

Az országokat ma éles határvonal választja el: vannak, akik békét akarnak, és vannak, akik bármit is mondanak, a tetteikkel a háborút támogatják. Magyarország a béke pártján áll

– fogalmazott Gulyás Gergely.

Álhír, hogy fizetni kellene a békecsúcson való részvételért

A miniszter kitért azokra az értesülésekre is, amelyek szerint Magyarországnak fizetnie kellene a davosi békecsúcson való részvételért. Ezt határozottan cáfolta, álhírnek nevezve az ilyen állításokat. Elmondása szerint Magyarország azzal a feltétellel csatlakozott a kezdeményezéshez, hogy semmilyen „beugrót” nem kell fizetnie, ezt pedig maga a Fehér Ház is megerősítette.

Gulyás Gergely szerint a Trump-ellenes politikai és médiakörök használták fel a témát álhírek terjesztésére.

Donald Trump amerikai elnök aláírt alapító okiratot tart a Béketanács ülésén a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

A Trump által életre hívott Béketanácshoz várhatóan húsznál is több, akár huszonöt ország vezetője csatlakozik. A részt vevő államok között szerepel Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Katar és Egyiptom, valamint NATO-tagként Törökország és Magyarország is. A kezdeményezéshez olyan országok is csatlakoztak, mint Marokkó, Pakisztán, Indonézia, Koszovó, Kazahsztán, Üzbegisztán, Vietnám, Argentína, Örményország, Azerbajdzsán és Belarusz.