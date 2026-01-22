Rendkívüli

Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

2026. 01. 22. 9:43
A tegnapi kormányülésen leghosszabban a januári hideg miatt előállt helyzetről volt szó – jelezte a mai Kormányinfó elején Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter megköszönte a rendőrök, honvédek, katasztrófavédelemben, büntetés-végrehajtásban dolgozóknak, hogy a hóhelyzetben fennmaradt az ország működőképessége. A nagy hideg másik következménye, hogy a több fűtés miatt magasabbak lennének a rezsiszámlák is. 15 éve nem volt ennyire hideg itthon, a kormány úgy döntött, hogy a magyar családokat és a magyar fogyasztókat meg kell óvni a többletköltségektől. 

– Az a célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetni – jelentette ki a miniszter. 

Ennek a célkitűzésnek a megvalósítására Lantos Csaba vezetésével egy munkacsoport jött létre, egy héten belül pedig konkrét javaslatot tesz majd a kormány. – Van, aki árammal, gázzal vagy távhővel fűt, a számlázási rendszerek is eltérnek, ebben segít a munkacsoport – jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, 

részletes megoldásról a jövő héten tud tájékoztatni majd.

– Felhatalmazást adott a kormány a miniszterelnöknek a béketanácsban való részvételre, az ezzel kapcsolatos kormányhatározat pedig már elérhető. Tisztázta: semmilyen fizetési kötelességgel nem jár a béketanácsban való részvétel. Megjegyezte, a világpolitika ma két részre oszlik, egyik fele a békét szeretné megteremteni, míg a másik fele, élén az Európai Unióval a háború meghosszabbítását szolgálja. 

Szuverén politikát csak a jobboldaltól várhatunk, indul a nemzeti petíció

Mint mondta, a kormány meggyőződése az, hogy nem akarunk többet fizetni gázért és benzinért, nem akarjuk Ukrajnát finanszírozni sem. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar baloldal fontos dolgokban nem képes Brüsszelnek nemet mondani: részben elvi elkötelezettségből, részben anyagi és politikai okok miatt,  ezért szuverén politikára csak a kormány politikájától várhatunk, erről szól a nemzeti petíció is. 

A nemzeti petíció kapcsán elmondta, hamarosan elkezdődik a kézbesítés, ez azért szükséges, mert Európa továbbra is úgy gondolja, hogy a háborút Európának kell megfinanszírozza. 193 millárd eurót már elküldtek, további 90 milliárdot tegnap szavaztak meg, de további 800 milliárd dollárt kérnek a következő tíz évre. 

Ezután Vitályos Eszter kormányszóvivő kiemelte, egy hét alatt 10 milliárd forintnyi beruházás érkezett, majd felsorolta az elmúlt időszak legfontosabb fejlesztéseit. Újságírói kérdések következnek. 

Automatikusan fog járni a rezsistop

Az MTVA kérdésére a miniszter elmondta, a rezsistop automatikusan jár a fogyasztóknak, nem kell semmilyen kérvényt benyújtani erre vonatkozóan. Arra a kérdésre, hogy mindezt miből fedezi majd a kormány, Gulyás Gergely közölte, a januári extrém időjárás miatti többletköltséget nem a családoknak kell megfizetni, hanem a kormány átvállalja a többletköltségeket, ehhez pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium teremti meg a forrásokat. 

Arról, hogy a rezsicsökkentés szabályozáson változtatnak-e, a miniszter leszögezte, a DK javaslata, a kedvezményes sáv emeléséről szól, erre csatlakozott rá a Tisza Párt is. A baj az ő javaslatukkal az, hogy keveseknek segít, és ezek a kevesek is gazdagok. Ha valaki megnézi a gázfogyasztást, a kedvezményes sávhatáron belül marad a fogyasztók 80 százaléka, ha a sávhatárokat valaki feljebb tolja, azoknak segít, akik az túlfogyasztás miatt átkerülnek a magasabb fogyasztók közé. – A mi javaslatunk az, hogy a januári, megnövekedett energiafogyasztás miatt senki se kerüljön át a sávhatárokon túlra – magyarázta a miniszter.

– Ha megnézzük a rezsiárakat, Európa legolcsóbb energiaárak itt vannak Magyarországon, 

Amszterdamban hétszeresét fizetik a magyar áraknak, de Varsóban is három és félszeresét fizetik a magyar árakhoz képest. A magyar kormány úgy gondolja, hogy a családok jövedelmének jelentős része ne rezsire menjen el – fogalmazott.  

Megjegyezte, a szándék lehet jó volt, de ettől ez még egy rossz javaslat volt a DK és a Tisza részéről is. 

A davosi békecsúcs kapcsán Gulyás arról beszélt, álhírek jelentek meg arra vonatkozóan, hogy Magyarországnak beugró összeget kell fizetnie. – Azzal a feltétellel csatlakozik Magyarország, ha nem kell fizetni, maga a Fehér Ház is cáfolta ezeket a híreket. A magyar és a világsajtónak is van egy része, ami nem szimpatizál az amerikai elnökkel, ez egy jó apropó volt a fake news gyártóknak – jelentette ki. 

A tárcavezető ezután kitért arra is, hogy Ukrajna lépéseket fontolgat a nemzeti petíció után. Gulyás Gergely leszögezte: a kormány ezt a szuverenitás semmibevételének és a belpolitikába való beavatkozásnak tekinti. Szerinte ez nem tartozik Ukrajnára, még akkor sem, ha uniós tag lenne. Ez ugyanis szuverenitási kérdés.

Cikkünk frissül... 

