Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

A tegnapi kormányülésen leghosszabban a januári hideg miatt előállt helyzetről volt szó – jelezte a mai Kormányinfó elején Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter megköszönte a rendőrök, honvédek, katasztrófavédelemben, büntetés-végrehajtásban dolgozóknak, hogy a hóhelyzetben fennmaradt az ország működőképessége. A nagy hideg másik következménye, hogy a több fűtés miatt magasabbak lennének a rezsiszámlák is. 15 éve nem volt ennyire hideg itthon, a kormány úgy döntött, hogy a magyar családokat és a magyar fogyasztókat meg kell óvni a többletköltségektől.

– Az a célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetni – jelentette ki a miniszter.

Ennek a célkitűzésnek a megvalósítására Lantos Csaba vezetésével egy munkacsoport jött létre, egy héten belül pedig konkrét javaslatot tesz majd a kormány. – Van, aki árammal, gázzal vagy távhővel fűt, a számlázási rendszerek is eltérnek, ebben segít a munkacsoport – jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte,

részletes megoldásról a jövő héten tud tájékoztatni majd.

– Felhatalmazást adott a kormány a miniszterelnöknek a béketanácsban való részvételre, az ezzel kapcsolatos kormányhatározat pedig már elérhető. Tisztázta: semmilyen fizetési kötelességgel nem jár a béketanácsban való részvétel. Megjegyezte, a világpolitika ma két részre oszlik, egyik fele a békét szeretné megteremteni, míg a másik fele, élén az Európai Unióval a háború meghosszabbítását szolgálja.

Szuverén politikát csak a jobboldaltól várhatunk, indul a nemzeti petíció

Mint mondta, a kormány meggyőződése az, hogy nem akarunk többet fizetni gázért és benzinért, nem akarjuk Ukrajnát finanszírozni sem. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar baloldal fontos dolgokban nem képes Brüsszelnek nemet mondani: részben elvi elkötelezettségből, részben anyagi és politikai okok miatt, ezért szuverén politikára csak a kormány politikájától várhatunk, erről szól a nemzeti petíció is.

A nemzeti petíció kapcsán elmondta, hamarosan elkezdődik a kézbesítés, ez azért szükséges, mert Európa továbbra is úgy gondolja, hogy a háborút Európának kell megfinanszírozza. 193 millárd eurót már elküldtek, további 90 milliárdot tegnap szavaztak meg, de további 800 milliárd dollárt kérnek a következő tíz évre.