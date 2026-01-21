Orbán Viktor: Ilyen hidegben derül ki, mekkora érték a rezsicsökkentés

„Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. Mint jelezte, a rezsicsökkentésre most rá kell tenni egy lapáttal, és rá is fognak.

Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata

– tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)