Orbán Viktor: Ilyen hidegben derül ki, mekkora érték a rezsicsökkentés

Orbán Viktor a közösségi oldalán hangsúlyozta a rezsicsökkentés, valamint az olcsó orosz energiahordozók fontosságát. A miniszterelnök jelezte, hogy a kérdés téma lesz a mai kormányülésen is.

2026. 01. 21. 7:15
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
„Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. Mint jelezte, a rezsicsökkentésre most rá kell tenni egy lapáttal, és rá is fognak. 

Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata

– tette hozzá.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

