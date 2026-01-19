orbán viktorfidesz – kdnpönkormányzat

Orbán Viktor: Helyi tudás nélkül nem lehet kormányozni Magyarországot + videó

Csak az a politikai erő alkalmas az ország kormányzására, amely jelen van Magyarország minden pontján, és ismeri a helyi közösségek problémáit – jelentette ki Orbán Viktor hétfőn, az Önkormányzatok Országos Fórumán.

2026. 01. 19. 18:37
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook
Orbán Viktor hétfőn, az Önkormányzatok Országos Fórumán tartott felszólalásában arról beszélt: a Fidesz–KDNP az egyetlen olyan politikai közösség Magyarországon, amely az ország egész területén jelen van, és mindenütt otthon van.

A miniszterelnök kitért az ellenzéki kihívókra is, és 

meglepőnek nevezte, hogy egy mindössze 26 tagú párt – néhány országjáró látogatást követően – az ország kormányzására vállalkozik. 

Mint fogalmazott, a kormányzás komoly felelősség, amelyhez elengedhetetlen a helyi jelenlét és a települések problémáinak ismerete.

Orbán Viktor hangsúlyozta: ahol nincsenek jelen a helyi vezetők, különösen a polgármesterek, és ahol hiányzik a helyi tapasztalat, ott nem lehet felelős döntéseket hozni. Véleménye szerint

 helyi tudás nélkül Magyarország nem kormányozható.

Hozzátette: a Fidesz–KDNP nem látogatóként járja a vidéket, hanem onnan jön. Mint mondta, ez alapvető különbség a kormánypártok és kihívóik között.

Mint arról lapunk is írt, Orbán Viktor az Önkormányzatok Országos Fórumán szólalt fel hétfőn. A miniszterelnök a rendezvényen szót ejtett a kormánypártok és a vidék kapcsolatáról, valamint arról is, hogy milyen szempontok szerint akarják a választás újraszabni az önkormányzatokat

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook) 


