A Fidesz–KDNP mindenhol otthon van az országban

– A Fidesz–KDNP az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban. Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök az Önkormányzatok Országos Fórumán szólalt fel, a rendezvényről pedig egy galériát is megosztott.

A kormányfő a beszédében hangsúlyozta, a 2026-os választást a nemzeti kormány meg fogja nyerni.

Míg a másik oldal hőbörög, fenyeget, mi egy higgadt, fegyelmezett testtartással fogjuk megnyerni

– tette hozzá. Közölte: a munka utána kezdődik, vannak ágazati teendők, ilyen a közlekedés, az energia, az oktatás minőségi javítása, de az új önkormányzati rendszer megalkotása lesz a legösszetettebb.

Ez nagy munka, komolyságot, tapasztalatot igényel, és rajtunk kívül más nem tudja elvégezni

– tette hozzá.

De kitért arra is, hogy amikor a győztes választás után újraszabják az önkormányzatok helyzetét, az a kérdés, hogyan lehet modernizálni úgy, hogy a falvakat ne tegyék tönkre.

