orbán viktorminiszterelnökfidesz - kdnpönkormányzat

A Fidesz–KDNP mindenhol otthon van az országban

Orbán Viktor az Önkormányzatok Országos Fórumán szólalt fel hétfőn. A miniszterelnök a rendezvényen szót ejtett a kormánypártok és a vidék kapcsolatáról, valamint arról is, hogy milyen szempontok szerint akarják a választás újraszabni az önkormányzatokat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 15:38
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Fidesz–KDNP az egyetlen olyan politikai erő Magyarországon, amely otthon van mindenütt az országban. Mi nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök az Önkormányzatok Országos Fórumán szólalt fel, a rendezvényről pedig egy galériát is megosztott.

A kormányfő a beszédében hangsúlyozta, a 2026-os választást a nemzeti kormány meg fogja nyerni.

Míg a másik oldal hőbörög, fenyeget, mi egy higgadt, fegyelmezett testtartással fogjuk megnyerni

– tette hozzá. Közölte: a munka utána kezdődik, vannak ágazati teendők, ilyen a közlekedés, az energia, az oktatás minőségi javítása, de az új önkormányzati rendszer megalkotása lesz a legösszetettebb.

Ez nagy munka, komolyságot, tapasztalatot igényel, és rajtunk kívül más nem tudja elvégezni

– tette hozzá.

De kitért arra is, hogy amikor a győztes választás után újraszabják az önkormányzatok helyzetét, az a kérdés, hogyan lehet modernizálni úgy, hogy a falvakat ne tegyék tönkre.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

 

add-square Választás 2026

Brüsszelből idehelyezett embereket vet be a baloldal + videó

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekusa

A tisztánlátás végett!

Bayer Zsolt avatarja

Ezt is érdemes elolvasni!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu