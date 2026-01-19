Orbán Vikor: A győztes választás után újraszabjuk az önkormányzatok helyzetét

– Ideje nagyobb összefüggésben gondolkodni, és feltenni azokat a kérdéseket, amelyek tizenhat év alatt felhalmozódtak – mondta Orbán Viktor az Önkormányzatok Országos Fórumán tartott beszédében. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ne finomhangolgassunk, számvetésre van szükség.

Nagy munkát végeztünk 2010 óta, és mindenki láthatta, hogy ez egy másik vármegyei, önkormányzati rendszer, és ami ebben energiaként benne volt, kivettük belőle. Ha így folytatjuk, az is szép dolog, de nagyobbat akarunk lépni, és ahhoz ez a rendszer már nem lesz elég

– jelentette ki a miniszterelnök.

Fotó: Polyák Attila

Emlékeztetett: ezért kérte fel Navracsics Tibort, hogy ezzel foglalkozzon.

Induljanak meg a konzultációk, tegyük fel a fontos kérdéseket, és szabjuk át, ami szükséges

– jelentette ki Orbán Viktor. Szerinte ahhoz, hogy ezt végig tudják vinni, a választást meg kell nyerni az önkormányzatok segítségével.

Köszönetet mondott mindenkinek, hogy a hideg ellenére fenntartotta az ország működőképességét, és így mindenkinek tudtak segíteni.

A Fidesz–KDNP szívcsakrája vidéken van, a magyar vidék nélkül egyáltalán nem lenne Fidesz–KDNP-győzelem

– hangsúlyozta a kormányfő. Megítélése szerint ha az ember nincs ott mindenhol az országban, nem szabad vállalkozni a kormányzásra. – Helyi tudás nélkül ezt az országot nem lehet kormányozni.

Mi pedig nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk

– fejtette ki a miniszterelnök.

Emlékeztetett: a 2022-es választások alatt a kormánypártok mindössze két egyéni körzetet vesztettek el Budapesten kívül.– Budapesten és vidéken is van revansista elit, akik vendettával fenyegetnek, és bosszút akarnak állni mindenkin, aki a nemzeti közösséghez tartozik – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Felidézte:

2010-ben 1400 milliárd forint adósság halmozódott fel az önkormányzati rendszerben. Ennek az adósságnak a hatvan százaléka devizaadósság volt, ami az árfolyamkockázatnak való kiszolgáltatottságot is eredményezett. Így megduplázódtak az adósságok, a bankoknál kötött ki a pénz, ezért az alapfeladatok ellátására sem jutott. Ezt rendezte 2010-ben a kormány, ami az egyik legnagyszerűbb döntés volt

– értékelt a miniszterelnök. Hozzátette: a hála errefelé nem politikai kategória, a múltat azért érdemes felhozni, mert bizonyítja, hogy amire régen képesek voltunk, arra ma is alkalmasak vagyunk.

Az összes önkormányzati vagyonhoz mérten 1,6 százalék az önkormányzatok tartozása

– ismertette a miniszterelnök.