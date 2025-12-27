Konzultációt kezd az önkormányzati rendszer módosításáról a kormány + videó

Az önkormányzati rendszer módosításáról kezd konzultációt januárban a kormány – jelentette be Navracsics Tibor a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond az Aktív Magyarország konferencián Siófokon 2025. november 25-én

(Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter ismertette: ősszel a kormány a különböző önkormányzati szövetségek kérései és javaslatai alapján úgy döntött, mandátumot ad a tárcavezetőnek, hogy kezdjen tárgyalásokat „egy középtávon végrehajtandó, az önkormányzati rendszert érintő finomításról”. Navracsics Tibor hangsúlyozta:

jelen pillanatban folyik az előkészület, január elején pedig megkezdik a konzultációsorozatot, ahogyan azt tették a Versenyképes járások programnál vagy az önazonosságvédelmi törvény koncepciójánál is.

A tárgyalásokat az önkormányzati szövetségekkel kezdi a kormány, aztán polgármesterekkel, helyi képviselőkkel, vármegyei közgyűlési elnökökkel és vármegyei képviselő-testületi tagokkal fog konzultálni – sorolta a miniszter.

Navracsics Tibor rámutatott,

a cél az, hogy a választások után egy olyan átfogó, az önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomag szülessen, „amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek, mind pedig mindenkinek elnyeri a tetszését”.

Borítókép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)