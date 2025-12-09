Navracsics Tibor: Az önkormányzatok minden helyzetben számíthatnak a kormányra

A kormány ott áll az önkormányzatok mögött, ha nehézségek állnak elő – jelentette ki Navracsics Tibor a vis maior támogatások odaítéléséről szóló okiratok átadásán. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter köszöntőjében felidézte: 2011 óta, immár 14 éve minden évben megnyílik a költségvetésben az a lehetőség, hogy a kormány rendkívüli esetben támogatást nyújtson az önkormányzatoknak.
Navracsics Tibor ismertette:
azok az önkormányzatok kaphatják ezt a támogatást, amelyek önhibájukon kívül valamely természeti katasztrófa vagy csapás következtében kárt szenvedtek, illetve azok, amelyek a jövőbeni csapások megelőzése érdekében beruházásokat akarnak végezni.
A miniszter közlése szerint általában évente mintegy ötmilliárd forintot tud a költségvetés erre a célra áldozni, ami szerencsés esetben elegendő, de van, amikor pótolni kell az összeget.
Idén már csaknem négymilliárd forint összegben ítéltek meg támogatást kárelhárításra vagy kármegelőzésre
– hangsúlyozta Navracsics Tibor. Hozzátette: a mostani alkalommal 22 önkormányzat összesen 521 millió forint értékben kap támogatást a kormánytól, ennek az összegnek mintegy felét, 200 millió forintot Budapest kapja.
„Az önkormányzatok minden helyzetben számíthatnak a kormányra, hiszen közös célt szolgálnak, a közjó érdekében, a polgárok életét és biztonságát szolgálva végzik munkájukat”
– szögezte le a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.
Borítókép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)
