Navracsics Tibor: Az önkormányzatok minden helyzetben számíthatnak a kormányra

Huszonkét önkormányzat összesen 521 millió forint értékben kap vis maior támogatást a kormánytól – közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor jelezte, az összegnek mintegy felét Budapest kapja.

2025. 12. 09.
Fotó: Purger Tamás
A kormány ott áll az önkormányzatok mögött, ha nehézségek állnak elő – jelentette ki Navracsics Tibor a vis maior támogatások odaítéléséről szóló okiratok átadásán. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter köszöntőjében felidézte: 2011 óta, immár 14 éve minden évben megnyílik a költségvetésben az a lehetőség, hogy a kormány rendkívüli esetben támogatást nyújtson az önkormányzatoknak.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter vis maior támogatásról szóló okleveleket adott át Budapesten 2025. december 9-én
Forrás: Facebook/Navracsics Tibor

Navracsics Tibor ismertette:

azok az önkormányzatok kaphatják ezt a támogatást, amelyek önhibájukon kívül valamely természeti katasztrófa vagy csapás következtében kárt szenvedtek, illetve azok, amelyek a jövőbeni csapások megelőzése érdekében beruházásokat akarnak végezni.

A miniszter közlése szerint általában évente mintegy ötmilliárd forintot tud a költségvetés erre a célra áldozni, ami szerencsés esetben elegendő, de van, amikor pótolni kell az összeget.

Idén már csaknem négymilliárd forint összegben ítéltek meg támogatást kárelhárításra vagy kármegelőzésre

– hangsúlyozta Navracsics Tibor. Hozzátette: a mostani alkalommal 22 önkormányzat összesen 521 millió forint értékben kap támogatást a kormánytól, ennek az összegnek mintegy felét, 200 millió forintot Budapest kapja.

„Az önkormányzatok minden helyzetben számíthatnak a kormányra, hiszen közös célt szolgálnak, a közjó érdekében, a polgárok életét és biztonságát szolgálva végzik munkájukat”

– szögezte le a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Borítókép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)


