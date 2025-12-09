Karácsony GergelyGémesi GyörgyWittinghoff TamásMÖSZszolidaritási adó

Karácsonynak nem kell a kormány mentőöve, inkább bankhitelt venne fel

Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján kijelentette, nem fogják igénybe venni a kormányzat segítségét.

Gábor Márton
2025. 12. 09. 12:50
Karácsony Gergely főpolgármester MTI Kocsis Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kúriai döntés teljesen világosan kimondja, hogy az önkormányzatoknak ügyfélként kellene megjelennie a szolidaritási hozzájárulás kiszabásakor – mondta el egy, a Városházán tartott sajtótájékoztatón Karácsony Gergely

Budapest, 2025. november 6. Karácsony Gergely főpolgármester a főváros és a budapesti szakszervezettek közti egyeztetésen a Főpolgármesteri Hivatalban 2025. november 6-án. MTI/Kocsis Zoltán
(Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A főpolgármester elmondta, 

a kérdés a teljes önkormányzati szektort érinti.

Karácsony Gergely Navracsics Tibor kijelentésére reagálva, miszerint januártól megindulnak az egyeztetések az önkormányzati szövetségek és a kormányzat között, elmondta: a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) egy javaslatcsomagot készít elő. 

A politikus ezt követően politikai furkósbotnak nevezte a segélyhitel lehetőségét, majd pedig azt állította, az ilyen jellegű javaslatokat egy életre el kell felejteni. 

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt , a Fővárosi Közgyűlés december 1-i rendkívüli ülésén arról döntött, hogy felszólítja a kormányt: folytassa a főpolgármesterrel a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az Alaptörvényben rögzített fenntartható költségvetési gazdálkodás elve ténylegesen érvényesülhessen a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásában. A határozati javaslatot a közgyűlés 12 képviselője támogatta, a Fidesz-frakció 10 tagja tartózkodott, a Tisza Párt képviselői pedig nem vettek részt az ülésen. A közgyűlés apropóját az szolgáltatta, hogy Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető miniszter kinyilvánította: a kormány kész segíteni a fővárosnak a működőképesség fenntartása érdekében. Ehhez viszont a fizetésképtelenség kinyilvánítását várja a közgyűléstől.

Újságírói kérdésre válaszolva Karácsony Gergely karakteresen kijelentette, nem fognak élni a segélyhitellel, inkább pénzintézetektől vesznek fel kölcsönt. A politikus emellett azt is leszögezte: egyeztetett a segélyhitellel kapcsolatban a fővárosi frakciókkal, és teljes egyetértés mutatkozott azzal kapcsolatban, hogy nem élnek a kölcsön lehetőségével.

Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke kiemelte, 

ma már nemcsak a főváros, hanem a teljes önkormányzati rendszer krízisben van, már csaknem 30 költségvetési biztos dolgozik önkormányzatokban.

A politikus elmondta, támogatják a Szita Károly vezette Megyei Jogú Városok Országos Szövetségének javaslatát, amely szerint a szolidaritási adó mértékét az iparűzési adó 15 százalékában maximalizálnák. 

Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere, MÖSZ elnökség tagja az előkészítendő javaslatcsomaggal kapcsolatban elmondta, 

még a 2026-os költségvetés elfogadása előtt kezdeményeztek egyeztetéseket Navracsics Tiborral.

Budaörs polgármestere elmondta, a javaslatcsomag célja, hogy maradéktalanul rendezze az önkormányzatok helyzetét. A csomag első eleme a politikus kijelentése szerint a kötelező feladatellátások, és az ahhoz tartozó kormányzati finanszírozások újragondolása, átláthatóvá tétele. 

Wittinghoff emellett ígéretet tett arra, hogy hamarosan a teljes javaslatcsomagot nyilvánosságra hozzák.

Az egyeztetésen részt vett Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere is, ám a sajtótájékoztatón már nem szólalt meg, pusztán a hallgatóság soraiban kapott helyet.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu