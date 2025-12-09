Karácsonynak nem kell a kormány mentőöve, inkább bankhitelt venne fel

A kúriai döntés teljesen világosan kimondja, hogy az önkormányzatoknak ügyfélként kellene megjelennie a szolidaritási hozzájárulás kiszabásakor – mondta el egy, a Városházán tartott sajtótájékoztatón Karácsony Gergely.

A főpolgármester elmondta,

a kérdés a teljes önkormányzati szektort érinti.

Karácsony Gergely Navracsics Tibor kijelentésére reagálva, miszerint januártól megindulnak az egyeztetések az önkormányzati szövetségek és a kormányzat között, elmondta: a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) egy javaslatcsomagot készít elő.

A politikus ezt követően politikai furkósbotnak nevezte a segélyhitel lehetőségét, majd pedig azt állította, az ilyen jellegű javaslatokat egy életre el kell felejteni.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt , a Fővárosi Közgyűlés december 1-i rendkívüli ülésén arról döntött, hogy felszólítja a kormányt: folytassa a főpolgármesterrel a tárgyalásokat annak érdekében, hogy az Alaptörvényben rögzített fenntartható költségvetési gazdálkodás elve ténylegesen érvényesülhessen a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodásában. A határozati javaslatot a közgyűlés 12 képviselője támogatta, a Fidesz-frakció 10 tagja tartózkodott, a Tisza Párt képviselői pedig nem vettek részt az ülésen. A közgyűlés apropóját az szolgáltatta, hogy Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető miniszter kinyilvánította: a kormány kész segíteni a fővárosnak a működőképesség fenntartása érdekében. Ehhez viszont a fizetésképtelenség kinyilvánítását várja a közgyűléstől.

Újságírói kérdésre válaszolva Karácsony Gergely karakteresen kijelentette, nem fognak élni a segélyhitellel, inkább pénzintézetektől vesznek fel kölcsönt. A politikus emellett azt is leszögezte: egyeztetett a segélyhitellel kapcsolatban a fővárosi frakciókkal, és teljes egyetértés mutatkozott azzal kapcsolatban, hogy nem élnek a kölcsön lehetőségével.

Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke kiemelte,

ma már nemcsak a főváros, hanem a teljes önkormányzati rendszer krízisben van, már csaknem 30 költségvetési biztos dolgozik önkormányzatokban.

A politikus elmondta, támogatják a Szita Károly vezette Megyei Jogú Városok Országos Szövetségének javaslatát, amely szerint a szolidaritási adó mértékét az iparűzési adó 15 százalékában maximalizálnák.