Adományokat gyűjt Szentkirályi Alexandra a budapesti hajléktalan nők megsegítésére + videó

A fővárosban egyre súlyosabb a hajléktalan nők helyzete – erre hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, aki a Budapesti Digitális Polgári Körrel közösen adománygyűjtést indított a legkiszolgáltatottabb rászorulók támogatására.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Fotó: MTI

„Fogjunk össze, segítsünk együtt!” – írta bejegyzésében a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, hangsúlyozva, hogy

Budapesten a hajléktalanság egyre súlyosabb probléma, a nőket pedig különösen nagy kiszolgáltatottság sújtja.

A gyűjtés az Üdvhadsereg által működtetett Új Kezdet Háza Női Hajléktalan Szállót támogatja, amely biztonságos szállást és meleg ételt ad a rászorulóknak; a napközben mindkét nemnek nyitott melegedő este kizárólag a nőknek nyújt elhelyezést. Az adománygyűjtés szervezői szerint nagy szükség van többek között tartós élelmiszerre, női higiéniai cikkekre, fehérneműre, édességekre, kávéra és teára, valamint konyhai eszközökre, étkészletekre és viaszosvászon asztalterítőkre.

Az adományokat december 17-ig várják, és Szentkirályi hangsúlyozta: minden felajánlás hatalmas segítséget jelent a hajléktalan nők mindennapjainak megkönnyítésében.

„Várjuk mindenkinek az adományát! Itt, az Üdvhadsereg női szállójában örülni fognak neki, és ezzel egy kicsit szebbé tudjuk tenni nemcsak a karácsonyi időszakot, hanem az utána lévő hónapokat is”– kérte az emberek segítségét Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Új Kezdet Háza Női Hajléktalan Szálló (Forrás: MW/ Mirkó István)